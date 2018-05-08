Встанет ли Россия после Путина на прозападный курс?

Запад уже сейчас должен начать готовиться к окончанию эры Путина, предложив россиянам конкретный план по постепенной интеграции их страны в западное сообщество, пишет в статье, опубликованной на сайте Die Welt, научный сотрудник Института евро-атлантической интеграции в Киеве Андреас Умланд.

По мнению политолога, "решающим фактором, определяющим в исторической перспективе отношения между Россией и Западом, ныне напряженные, является упущенный в 1990-е годы шанс: распад СССР в 1991 году и последовавшие за ним попытки европеизации со стороны Российской Федерации застали Запад врасплох".

"На этот раз западное сообщество должно держать наготове не просто детальный план действий на случай новой подобной попытки: он может уже сегодня способствовать будущим переменам, представив свое видение процесса интеграции", - считает Умланд.

Уже сегодня есть примеры предложения, которое Запад мог бы сделать России: речь идет об ассоциации и интеграции, которые Брюссель предлагает государствам на постсоветском пространстве в рамках "Восточного партнерства" ЕС, говорится в статье.

"На практике это могло бы означать, что России - как до нее Украине или Грузии - будет предложена "дорожная карта" по визовой либерализации со странами Шенгенского соглашения, расширенная зона свободной торговли с ЕС и постепенный план по вступлению в НАТО", - пишет автор.

"Тем самым Западу удалось бы не просто восстановить форматы для сотрудничества с Москвой в виде G8, саммита ЕС-Россия, вернуться к переговорам о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (...). После реализации детальной подготовительно программы (по визовой либерализации) Брюссель мог бы гарантировать россиянам безвизовый въезд в Европу", - говорится в статье.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдавией, Украиной и Грузией, а также Всеобъемлющее торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA) могли бы стать основой для формирования зоны свободной торговли от Ванкувера до Владивостока, считает эксперт.

"В конечном итоге, НАТО могло бы предложить России (...) перспективу вступления в свои ряды, а также совместную реализацию так называемого Плана действий по членству (Membership Action Plan). Аналогичные предложения могут быть сделаны и таким нынешним союзникам Москвы, как Белоруссия и Армения", - рассуждает политолог.

Умланд предлагает обнародовать подобное масштабное предложение уже сейчас, "чтобы показать русским, что после Путина их страна может начать существовать без имперских амбиций и в составе Европы. В обмен Россия должна отказаться от своих многочисленных внешнеполитических афер, таких, как в Сирии (...), вывести войска с территории Молдавии, из Грузии и с Украины и полностью восстановить территориальную целостность этих трех государств, гарантировав их суверенитет - лишь в таком случае Российская Федерация может стать частью Запада в экономическом плане и c точки зрения политики безопасности".

"Дни Путина и его уязвимой политической системы в любом случае сочтены, - уверен Умланд. - Когда в России придет время перемен, серьезные ошибки, допущенные в 1990-е годы, не должны повториться. Германия, которая в 1950-е сама стала бенефициаром подобной политики Запада, а также имеет особые отношения с Россией, могла бы взять на себя ведущую роль в реализации этого проекта".