Герхард Шредер как Стивен Сигал международной политики

Этим троим Путин пожал руку сразу после инаугурации: патриарху Кириллу, экс-канцлеру Герхарду Шредеру и, наконец, Дмитрию Медведеву, которого "вскоре утвердил в должности премьер-министра", сообщает Die Welt.

"Не следует недооценивать значение подобных символичных протокольных жестов. В автократии считается привилегией сидеть или стоять в первых рядах, подле великого мудрого руководителя. Это своего рода доказательство благосклонности "шефа". Однако места в почетной ложе, временной гарантирующей безопасность, в любой момент можно лишиться", - замечает автор публикации Саша Ленарц.

"Герхард Шредер окончательно вписался в ряды кристально чистых пропагандистов Путина. Он оправдывает доверие Путина, исполняя роль, отведенную ему российским президентом. Патриарх обеспечивает Путину духовное благословение, Медведев - его подручный в политике, а функция Шредера состоит в том, чтобы придать постсоветскому неоцаризму налет международной респектабельности", - отмечает журналист, сожалея, что тем самым экс-канцлер поддерживает российскую внешнюю политику, одной из главных задач которой является подрыв международного порядка.

За Герхардом Шредерем на церемонии инаугурации неприметно стоял и американский актер Стивен Сигал, "вышедший в тираж герой боевиков", последняя звездная роль которого пришлась на конец 1990-х. "Чем дольше смотришь на эту жалкую картину, тем яснее понимаешь, в какой лиге оказался экс-канцлер: он превратился в Стивена Сигала международной политики", - пишет Ленарц.