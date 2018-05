8 мая 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Джина Хаспел запятнала репутацию косвенной причастностью к пыткам, зато она понимает, что такое Россия "Аргумент против назначения Джины Хаспел на пост директора ЦРУ прост и во многом убедителен: Сенату не следует одобрять кандидатуру человека, который даже косвенно был причастен к пыткам лиц, заподозренных в принадлежности к "Аль-Каиде"*, - пыткам, санкционированным администрацией Джорджа У.Буша", - пишет в The Washington Post обозреватель Дэвид Игнатиус. Он приводит контраргумент: "В момент, когда США ошеломлены расследованием тайных операций влияния, которые Россия проводила во время избирательной кампании 2016 года, Хаспел, пожалуй, лучше всех других высокопоставленных сотрудников разведки понимает, что такое российская угроза". "По-видимому, в первые 15 лет своей карьеры она посвятила много времени работе, связанной с Россией, все началось с командировки в 1987 году в некое восточноафриканское государство, которое было клиентом СССР. Хотя она никогда не служила в Москве, бывшие коллеги говорят, что в нескольких командировках она руководила операциями против "российских мишеней" (так в оригинале. - Прим. ред.). А в качестве замначальника группы операций в России в Отделе Центральной Евразии с 1998 по 2000 год она надзирала за большинством конфиденциальных операций, затрагивавших Россию", - говорится в статье. "Хаспел также овладела особыми профессиональными навыками, которые необходимы, чтобы разведчик выжил в таких "запретных районах", как Россия. Это самые драгоценные секреты ЦРУ, и Хаспел принадлежит к горстке посвященных", - утверждает Игнатиус. "Она доктор наук по ФСБ, СВР и ГРУ, - шутит бывший московский резидент ЦРУ Дэн Хоффман, работавший в тесной связке с Хаспел. - Это обеспечивает ей авторитет в стенах нашего здания и в отношениях с нашими иностранными партнерами-координаторами". О Хаспел также говорят, что она наладила тесные отношения с британской MI-6. "Великобритания остается незаменимым партнером Америки, когда предпринимаются действия против таких мощных противников, как Россия и Китай", - комментирует автор. После отравления Сергея Скрипаля "Хаспел в должности заместителя директора ЦРУ тесно сотрудничала с MI-6 при координации ответных мер, она лично информировала Трампа об этом деле и рекомендовала в качестве наказания выслать 60 российских шпионов. Трамп последовал его совету и предпринял самый жесткий с начала своего президентства шаг против России", - говорится в статье. *"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post