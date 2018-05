8 мая 2018 г. Ишаан Тхарур | The Washington Post Почему призрак Маркса все еще бродит по планете "200-я годовщина со дня рождения Карла Маркса имеет самое разное значение для самых разных людей", - пишет обозреватель The Washington Post Ишаан Тхарур. "Президент КНР Си Цзиньпин назвал Маркса "величайшим мыслителем современности", а государственные СМИ провели на телевидении лощеную кампанию "Маркс был прав". Хотя КНР отходит все дальше от маоистских "якорей", а Си за границей позиционирует себя как защитник капиталистического порядка, его правительство пытается культивировать верность Марксу в рамках более широкой националистической платформы", - говорится в статье. "На Западе консервативные политики и публицисты обличали жестокие коммунистические режимы, пришедшие к власти с именем Маркса, и заостряли внимание на гнете и страданиях, характерных для правления этих режимов", - говорится в статье. "Сквозь весь этот шум четко пробивался лейтмотив: что бы вы ни думали о Марксе, он до сих пор имеет важное значение", - пишет автор. "Политическая смерть СССР ничуть не убавила ценность того, как Маркс понимал силы капитализма. Собственно, идеи Маркса выглядят все актуальнее, когда страны всего мира сталкиваются с ростом социального неравенства. Возможно, вера Маркса в идеальное бесклассовое общество превратила его в страшного бородача, которым любят пугать других антикоммунисты, но его работы по экономическому анализу остаются в целом бесспорными", - считает Тхарур. "Последствия финансового кризиса 2008 года повлекли за собой на Западе неуклонный рост различных популистских движений, а также заставили более широкие массы осознать, что хаос, спровоцированный банкирами, был не изъяном, а неотъемлемым свойством системы", - говорится в статье. "Глобализация и развитие виртуальной экономики порождают вариант капитализма, который вновь выглядит бесконтрольным", - отмечает журнал Economist. "Диагноз, поставленный Марксом господствующей системе, все еще полезен, однако марксистcкие рецепты, пожалуй, не столь ценны", - говорится далее. Автор не считает удивительным, что в странах, где политики правили под знаменем коммунизма, внимания к Марксу сейчас куда меньше. "Официальная позиция гласит, что его революционные идеи принесли несчастье российскому народу, - сказал в интервью Moscow Times Лев Гудков, директор социологического "Левада-центра". - Россияне почти его забыли". Автор также полагает: в китайском обществе, где силен культ материальных благ, юбилей Маркса вряд ли приведет людей к "идеологическому пробуждению". Источник: The Washington Post