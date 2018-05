8 мая 2018 г. Карен Тамалти | The Washington Post Мелания Трамп троллит своего мужа Мелания Трамп, презентовав программу помощи детям, доказала, что у нее хорошо развито чувство иронии, пишет колумнистка The Washington Post Карен Тамалти. "Я действительно считаю, что дети должны быть увиденными и услышанными, - сказала Мелания Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома. - И это наша ответственность как взрослых обучать их и напоминать им о том, что, возвышая свой голос, устно или в сети, они должны использовать слова с умом, говорить с уважением и состраданием". В ее искренности сомневаться не приходиться, отмечает автор статьи. "Но первая леди сумела также привлечь всеобщее внимание к тому факту, что худшей мыслимой ролевой моделью для этих ценностей оказался мужчина, сидящий прямо там в переднем ряду", - подчеркивает журналистка. Всякий раз, поднимая этот вопрос, Мелания Трамп знает, что в комментариях наверняка упомянут оскорбительные заявления ее мужа в социальных сетях. "Но кто еще может устыдить Дональда Трампа?" - отмечает Тамалти. "Первая леди - это роль, в которой нет должностных обязанностей. Каждой приходится постигать ее самостоятельно, - пишет колумнистка. - Мелания Трамп, будучи во многих отношениях традиционной супругой президента, отказалась выполнять наиболее основополагающие задачи, которые ожидают от всех них: быть на стороне своего мужа и сиять от восхищения в подтверждение того, что семейная жизнь наполнена счастьем и не драматична". Источник: The Washington Post