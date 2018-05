8 мая 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post На инаугурации Путина место в переднем ряду получил экс-канцлер Шредер. Это был сигнал Кремля Приняв присягу, Владимир Путин на приеме пожал руку только троим: патриарху Кириллу, Дмитрию Медведеву и Герхарду Шредеру,сообщает The Washington Post. "Это был примечательный и показательный момент, - пишет автор статьи Антон Трояновский. - На крупнейшем политическом событии года в России, всего за два дня до того, как страна отмечает победу Советского Союза над нацистами во Второй мировой войне, самое почетное место в первом ряду было предоставлено бывшему немецкому лидеру". Отведенное Шредеру место показало глубину связей между Путиным и его, пожалуй, самым важным иностранным другом. "Оно служило напоминанием о том, что бывший офицер КГБ в Восточной Германии, ныне правящий Россией, продолжает видеть в Берлине свой ключевой мост в Европу. И, похоже, это была попытка продемонстрировать россиянам и Западу, что у Кремля все еще есть союзники за рубежом, несмотря на санкции и критику", - считает автор. "Это был сигнал, что занявшие положительную позицию в отношении Кремля будут им поддерживаться", - сказал изданию бывший кремлевский советник Алексей Чеснаков. За спиной Шредера стоял еще один немецкий друг Путина - банкир Маттиас Варниг, бывший агент тайной полиции ГДР, который, как и Путин, работал в Дрездене на закате холодной войны. "Оба были на инаугурации Путина и в 2012 году, но, судя по видеозаписи, Шредер не сидел в первом ряду рядом с патриархом", - отмечается в статье. "То, какое место в понедельник отвели немцам, вызвало поток критики", - пишет Трояновский. Алексей Навальный заявил, что это показало бессмысленность разговоров Кремля "о величии и независимости от Запада". "Удручающее" появление Шредера продемонстрировало, что он оставил "свой нравственный компас в кремлевской гардеробной", написала газета Die Welt. Пресс-секретарь Меркель отказался комментировать появление Шредера. Однако немецкий чиновник из ближнего окружения действующего канцлера сказал The Washington Post: "Я вполне уверен, что это не тот путь, по которому пойдет Меркель, покинув пост". Источник: The Washington Post