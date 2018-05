8 мая 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Иран побеждает в Ливане "Президент Трамп сделал сдерживание региональных амбиций Ирана краеугольным камнем своей внешней политики, и в этом отношении выборы в воскресенье в Ливане - это фиаско. Стоит отметить, что никто в Вашингтоне, кажется, этого не заметил", - пишет редакция The Wall Street Journal. Согласно предварительным результатам, марионетка Ирана "Хизбалла" и ее союзники завоевали более половины мест в ливанском парламенте, консолидировав политическую власть шиитской группировки над страной. Благодаря сектантской политической системе Ливана, премьер-министр Саад Харири, суннит, скорее всего, сохранит свою должность, отмечает газета. Администрация Трампа, кажется, взяла на вооружение подход "ничего не вижу, ничего не слышу" в отношении влияния "Хизбаллы" на Харири и его правительство, возмущаются авторы статьи. "Ливан имеет стратегическую важность, превышающую его небольшой размер, поскольку он граничит с Израилем и служит интересам Ирана. Иран использует "Хизбаллу" для создания второго фронта в Южной Сирии для того, чтобы наносить ракетные удары по еврейскому государству во время следующей, неизбежной войны. Трамп должен заявить о своем решении по иранской ядерной сделке уже во вторник, но ему также нужна более масштабная стратегия сдерживания, предполагающая более серьезный подход к Ливану, чем наивное игнорирование", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal