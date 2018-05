8 мая 2018 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal С началом четвертого срока Путина повышение цен на нефть обеспечивает ему новые преимущества "Российский президент Владимир Путин начал свой четвертый срок в понедельник с неожиданного оружия в своем арсенале в борьбе с западными санкциями - высокими ценами на нефть", - пишет The Wall Street Journal. "Цена на нефть достигла высшей точки с 2014 года, наполнив столь необходимыми деньгами государственную казну и дав Путину новый простор для маневра на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом и акций протеста в стране", - говорится в статье. "Он считает, что российская экономика стабилизировалась, и на данный момент видит Россию находящейся в состоянии долговременной войны интересов с Западом, - считает Тимоти Эш, старший эксперт BlueBay Asset Management (Лондон). - Повышение цен на нефть поможет ему выиграть больше времени в борьбе с Западом". Россия потратила большую часть своих запасов иностранной валюты с 2014 года, когда цена на нефть упала примерно на 40% и Вашингтон ввел первый раунд санкций против России. В то время эти деньги расходовались на поддержание курса рубля и сохранение оборонных расходов на высшем уровне со времен распада СССР. Но более высокие нефтяные доходы могут вновь их восполнить в качестве "фонда черного дня" для борьбы с последствиями каких-либо новых санкций, полагает Эш. Рост цен на нефть может помочь Путину обеспечить себе поддержку среди россиян, которые, после десятилетия военных расходов, составлявших не менее 5% ВВП, хотят больших социальных затрат. Впрочем, аналитики продолжают сомневаться в том, что протесты внутри страны, которые пока что не поставили под угрозу высокую популярность Путина, приведут к увеличению социальных расходов. По словам Нила Ширинга, главного экономиста по формирующимся рынкам Capital Economics (Лондон), повышение цен на нефть уже имело последствия. Последний раунд санкций США, направленных против российских бизнесменов, в особенности олигарха Олега Дерипаски и его компании-производителя алюминия "Русал", мог бы привести к повышению продаж российского рубля, если бы не высокие цены на нефть, отметил он. "К повышению цен на нефть отчасти привел необычный саудовско-российский энергетический альянс, действующий с конца 2016 года", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal