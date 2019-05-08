Эксперт по авиации: "Полный провал пожарной службы"

"Самолет запросил аварийную посадку, а спустя несколько минут в огне катился по взлетно-посадочной полосе. Пассажиры спасались, спускаясь по надувным трапам, - 41 человек сгорел. Не было лишь одного: пожарной службы, - указывает немецкий таблоид Bild. - В случае, когда самолет совершает аварийную посадку, в аэропортах всего мира пожарная бригада стоит на взлетно-посадочной полосе и на перроне аэропорта".

В разговоре с изданием российские эксперты по авиации говорят о "тотальном провале пожарной службы", отмечает автор статьи Борис Райтшустер.

"В других странах управляющей компании аэропорта сейчас поступили бы миллионные иски родственников, а если бы все произошло в другом российском аэропорту, сейчас ответственные лица были бы уже за решеткой, но так как "Шереметьево" управляется одним из ближайших друзей Путина, ничего не произойдет", - заявил в разговоре с Bild высокопоставленный источник в аэропорту.

"Катастрофа вызывает вопросы не только касательно безопасности российских самолетов, но и вопрос о том, насколько безопасен крупнейший аэропорт Москвы Шереметьево (...)", - отмечает издание.

"По информации Bild, в посадке горящего самолета сошлись две основные российские проблемы: недостаточная безопасность самолета "Сухой", требующая безотлагательного решения, и олигархическая система при шефе Кремля Владимире Путине", - говорится в статье.

Шереметьево, подчеркивает издание, контролируется другом Путина, миллиардером и "королем госзаказов" Аркадием Ротенбергом. "Компании TPS Avia, акционером которой является Ротенберг, принадлежат 66% акций "Шереметьево Холдинг" - третья часть принадлежит государству", - пишет Райтшустер.

Московские эксперты по безопасности аэропортов заявляют, что "аэропорт систематически урезают в деньгах, на нем экономят", чтобы привлечь в него авиакомпании из других аэропортов. "Цель Ротенберга, как говорят в Москве, заключается в том, чтобы суметь выгодно продать аэропорт. Но для этого ему нужно больше авиакомпаний, а не только "Аэрофлот" и авиакомпании Восточного блока. (...) Как рассказал Bild инсайдер, для того, чтобы авиакомпании сменили свой аэропорт на Шереметьево, им предлагают демпинговые цены. В частности, речь идет о том, чтобы лишить работы частный и ненавистный госаппарату образцовый аэропорт Домодедово. (...) Существует подозрение, что для того, чтобы иметь возможность предлагать авиакомпаниям демпинговые цены, экономят и на безопасности. Одни из жертв этой экономии - пожарная и диспетчерская службы аэропорта", - говорится в статье.

По информации инсайдера, возможность перебазирования в Шереметьево рассматривает сейчас и немецкая авиакомпания Lufthansa. "Чтобы сэкономить пару евро, Lufthansa собирается подвергнуть опасности своих пассажиров, чтобы в экстренной ситуации не сработала пожарная служба, как это произошло сейчас?", - задается вопросом источник. В самой авиакомпании планы по смене аэропорта и возможные выводы из произошедшей катастрофы не прокомментировали, сообщает Bild.