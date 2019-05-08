"Повар Путина" пытался вмешаться в выборы в ЮАР?

"В сотрудничестве с центром "Досье", базирующейся в Лондоне организацией, проводящей расследования, южноафриканская газета Daily Maverick раскрывает план вмешательства в выборы в Южно-Африканской республике со стороны организации, тесно связанной с Евгением Пригожиным, бизнесменом, известным как "повар Путина" и человеком, стоящим за самым серьезными в мире кампаниями по дезинформации".

"Под прикрытием неправительственной организации под названием "Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества Afric" и в сотрудничестве с политтехнологом Петром Бычковым, который работает на Евгения Пригожина, (...) был разработан план дезинформационной кампании по поддержке "Африканского национального конгресса" (АНК) и пропаганде против оппозиционных партий "Демократический Альянс" (DA) и "Борцы за экономическую свободу" (Economic Freedom Fighters, EFF) на выборах 2019 года", - пишет Daily Maverick.

"Главным российским агентом, который составлял материалы по кампании по дезинформации, была Юлия Афанасьева, сотрудница Пригожина. Афанасьева посетила ЮАР несколько раз, работая на Afric, - говорится в статье. Документы раскрывают планы по созданию видео, направленного против EFF, и проведению дезинформации как в отношении лидера EFF Джулиуса Малемы, так и лидера DA Ммьюзи Мейман, говорится в статье.

"Центр "Досье", финансируемый Михаилом Ходорковским, бывшим российским олигархом и бизнесменом, ставшим правозащитником, располагает документами, которые свидетельствуют, что так называемый "бэк-офис" Бычкова в Санкт-Петербурге направил политологов в Южно-Африканскую Республику Африку в феврале 2019 года под эгидой Afric и "Международного антикризисного центра" (International Anti-Crisis Center, IAC), геополитического исследовательского центра, работа которого согласуется с российской геополитической стратегией, и обе организации используются в качестве прикрытия для деятельности Пригожина в Южной Африке", - отмечается в публикации.

"Под видом анализа или исследований они подготовили документы, которые содержат детали предполагаемой кампании дезинформации. Принадлежащий России центр Afric, похоже, начал работу слишком поздно, поскольку нет никаких свидетельств значимой или организованной дезинформации в предвыборной кампании в Южно-Африканской Республике в 2019 году. Но важно то, что в Южную Африку проложила себе путь схема покупки влияния и дезинформации под руководством сети инфлюенсера Пригожина", - пишет Daily Maverick.

"(...) Afric и IAC являются ответвлениями Агентства интернет-исследований, и через них Пригожин попытался расширить влияние России и свою собственную бизнес-империю по всему континенту. Он и другие представители Агентства интернет-исследований в настоящее время находятся в санкционном списке США, и сейчас он прилагает значительные усилия для заключения ряда деловых сделок в ЮАР , - утверждает издание. В документах, связанных с Южно-Африканской Республикой, (...) раскрывается анатомия кампании по поддержке АНК и рассказывается о подготовке рекомендаций по "дискредитации DA и EFF", а также о разработке предложений по тезисам для использования в "публичной риторике" АНК. Также включена подготовка рекомендаций по дискредитации лидера EFF Джулиуса Малемы.

"(...) Документ, составленный Афанасьевой, является очевидной попыткой заслужить расположение АНК", - пишет газета, добавляя, что "16-страничный документ выглядит как классический базовый анализ для проведения кампании по дезинформации". Там рекомендуется использовать фокус-группы, опросы, анализ социальных сетей.

"Однако, как заявил Уильям Берд из организации Media Monitoring Africa, которая установила партнерские отношения с Независимой избирательной комиссией для мониторинга дезинформации, "было зафиксировано не так много скоординированных усилий. АНК пытался что-то предпринять, но это оказалось неэффективно, потому что не было заметно доказательств того, что национальный нарратив находится под управлением (пропаганды или дезинформации)". По словам Берда, их мониторинг показал, что АНК создал аккаунты (так называемые дополнительные аккаунты или аккаунты-клоны), чтобы ретвитить свои сообщения, но они не набрали оборотов", - передает издание.

"Сейчас доминирующим политическим и торговым партнером в большинстве стран Африки является Китай, и Россия пытается добиться влияния. В октябре президент России Владимир Путин проведет в Сочи саммит Африка-Россия. Компания "Росатом" подписывает соглашения по всему континенту, и олигархи, такие как Пригожин, которых вытесняют с Запада, рассматривают Африку как новый этап политического и коммерческого влияния", - отмечается в статье.

Центр "Досье" также вскрыл, что Пригожин или его эмиссары ищут возможности в Южной Африке. Среди них - возможность заключения сделок с Zana Gold по разработке месторождений золота, танталита, меди и хрома в Зимбабве; переговоры с ЮАР по военно-промышленному комплексу; поставки боеприпасов и короткоствольного оружия в ЮАР, в которых заинтересована компания SWATCo; переговоры с DevelCo о полной покупке или покупке контрольных пакетов акций в ведущей промышленной упаковочной компании MCG Industries, которая обслуживает такие ведущие компании, как Heineken, Nestlé и Tiger Foods; предложение от Choyal Investment о совместной покупке и развитии 18 двухэтажных зданий под офисные помещения в индустриальном парке; предложение южноафриканской дизайнерской группы построить отель Radisson Blu в районе Роузбэнк в Йоханнесбурге.

"Аналитики утверждают, что Пригожин использует свои центры - Afric и IAC - для содействия своим деловым интересам. Под видом легитимных организаций гражданского общества они используются в качестве авангарда, чтобы заслужить благосклонность тех игроков в стране, в ведении бизнеса с которыми они заинтересованы. Избирательные кампании по дезинформации, похоже, также являются составной частью их деятельности", - говорится в статье.

Когда к Бычкову обратились за комментариями, он опроверг, что знает что-либо. Мобильный телефон Афанасьевой был выключен, сообщается в публикации.