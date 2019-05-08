Сценарии войны с Ираном

"Вашингтон не хочет конфликта, но готов к нему, в то время как Эр-Рияд подготовил план вторжения в Иран", - пишет обозреватель Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Ни войны, ни мира". На протяжении более тридцати лет США и Иран следуют этой осторожной позиции. Но с приходом Дональда Трампа ситуация изменилась. После выхода из ядерного соглашения 2015 года и внесения стражей исламской революции в список террористических организаций он собирается развернуть на Ближнем Востоке авианосец "Авраам Линкольн", сопровождаемый авиационной оперативной группой", - указывает автор статьи.

"В ответ Тегеран должен объявить в среду о своем "частичном" отказе от ядерного соглашения, однако усиление военного присутствия США оправдывается "реальной угрозой" для американских объектов в Ираке и Сирии и даже, согласно израильской прессе, после получения информации, переданной через Моссад, иранским "планом" атаковать американские интересы в Персидском заливе", - говорится в публикации.

"Какой бы ни была реальность этой "угрозы", риск столкновения увеличился, - отмечает журналист. "Различные события последних месяцев выстраиваются в одном направлении: противостояния, - расшифровывает один французский аналитик, знакомый с тем, что происходит в Персидском заливе. - Я исключаю войну с Ираном, но возможно неконтролируемое развитие ситуации в водах Персидского залива".

"Иран повторяет, что он "не желает войны", но добавляет, что "если на нас нападут, мы будем сопротивляться". В ответ на американский запрет для Ирана продавать свою нефть Тегеран тоже угрожает перекрыть Ормузский пролив, один из самых стратегически важных морских путей в мире. Одним словом, каждый лагерь находится в состоянии готовности", - указывает Мальбрюно.

"В случае конфликта мы будем повсюду и нигде, чтобы иметь возможность поразить наших врагов", - предупреждает контр-адмирал Али Фадави, бывший командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции.

"В центре морской партизанской войны, направленной на засаду и быстрое нападение на нефтяные танкеры, находятся иранские сторожевые катера, которые могут развивать скорость до 65 узлов, то есть выше, чем у американских кораблей. Иран произвел их очень много, что позволяет им действовать целыми группами, вооруженными реактивными бомбометами и ракетами последнего поколения", - пишет Мальбрюно.

"Десятки катеров-камикадзе способны нанести ущерб военным кораблям, которые вооружены очень мощно, но не подготовлены к подобной форме партизанской войны", - подчеркивается в отчете Центра перспективных исследований ВМС Франции.

"Сотни скоростных катеров также способны установить от двух до шести мин. Мины, предназначенные для предотвращения движения в Ормузском проливе, являются вторым элементом иранских морских партизан", - говорится в статье.

"Для установки мин "у иранцев также есть небольшие подводные лодки с двумя людьми внутри, подобные плавучим кладбищам в водных глубинах, ожидающим, когда появится авианосец, чтобы подняться на поверхность и запустить две торпеды", - поясняет наш аналитик.

"Минирование Ормузского пролива приведет к вероятному прекращению движения транспорта, и морские страховые компании откажутся покрывать этот риск. Всем известно, что обезвреживание мины занимает в 200 раз больше времени, чем ее установка, и даже если супертанкеры смогут пережить взрыв мины, то расчистка пролива будет долгой и опасной. Поскольку иностранные военно-морские силы подвергли бы себя воздействию ракет, выпущенных с иранского побережья", - указывает Le Figaro.

Словом, согласно отчету французского ВМФ, "иранские власти осознают, что они не могут в военном отношении противостоять такой державе, как США, поэтому их цель состоит в том, чтобы убедить противника, что цена, которую нужно заплатить за победу, является несоразмерной нанесенному ему ущербу".

"Вот почему в последние годы американские и иранские военно-морские силы, глядя друг на друга с неприязнью, все же вели себя благопристойно, - отмечает Мальбрюно. "Преследования со стороны Ирана уменьшились, - считает аналитик, - опасные пределы были известны обеим сторонам, но сегодня мы не застрахованы от неконтролируемого развития событий". Вашингтон подталкивают его союзники из Саудовской Аравии и ОАЭ. "Эр-Рияд и Абу-Даби делают ставку на нарушение обычного хода вещей, - добавляет он, - они знают, что им нужно действовать против Ирана быстро, у них всего год, до президентских выборов в США".

Как сообщил Le Figaro один французский источник в военных кругах, при поддержке Дональда Трампа молодой наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бен Салман попросил своих генералов подготовить план вторжения в Иран. "Да, это правда", - подтверждает аналитик, который вспоминает видеоигру о таком вторжении, конечно, неофициальную, но транслируемую в саудовских СМИ.

"Саудовские генералы рассказали нам об этом плане, - признается французский военный. - МБС потребовал, чтобы они разработали морскую доктрину. Саудовская Аравия попросила у нас переправочные средства, чтобы высадиться на иранском побережье. Я им ответил: "Вы что серьезно? Против вас окажутся сотни тысяч парней, которые знают, как вести войну".

"Трамп, ястреб Джон Болтон, МБС, Мухаммед Бен Заид из Эмиратов и израильтянин Биньямин Нетаньяху образуют опасный парад планет. Я никогда не видел так много антиирански настроенных ближневосточных лидеров",- говорит французский военный.

"С учетом опасности неконтролируемого развития событий, нельзя исключать самого худшего", - резюмирует автор статьи.