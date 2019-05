8 мая 2019 г. Стефан Орель | Le Monde Расследование Le Monde: наука, находящаяся под влиянием миллионов компании Coca-Cola "Король безалкогольных газированных напитков финансирует медицинских работников и исследователей, чтобы заставить их позабыть о рисках, связанных с его напитками. Начиная с 2010 года фирма потратила во Франции 8 млн евро", - передает Le Monde. "Баснословные суммы. Неуловимые эксперты. Неопубликованные результаты. Маркетинговые операции, замаскированные под исследования. "Институт" с явно корыстными целями, управляемый знаменитостями французской медицины. Вот примеры удивительных открытий, сделанных в ходе расследования Le Monde в отношении миллионов евро, которые в последние десять лет раздавала компания Coca-Cola французским медицинским специалистам", - говорится в статье. "В конце лета 2015 года газета The New York Times опубликовала статью, разрушительную для репутации транснациональной компании. Американская газета раскрыла ее причастность к координации и финансированию "Глобальной сети энергетического баланса" (Global Energy Balance Network). В течение нескольких лет эта организация объединяла влиятельных ученых, которые тиражировали "способ решения" глобальной эпидемии ожирения с помощью статей, опубликованных в медицинских журналах, выступлений на конференциях и социальных сетей. Делайте больше упражнений, не слишком беспокоясь о снижении потребления калорий: таков дискурс этих экспертов, которые, несмотря на противоречия с мнением специалистов в области общественного здравоохранения, обходят молчанием роль пищи, выдвигая на первый план недостаточную физическую активность", - поясняет автор публикации Стефан Орель. "Месседж отлично выверен для того, чтобы отвлечь внимание от Sprite, Fanta и прочих Minute Maid, являющихся собственностью Coca-Cola, мирового лидера в этом секторе. В то же время накапливаются научные данные, обвиняющие сладкие газированные напитки во взрывном росте ожирения и диабета 2 типа во всем мире. 33-сантилитровая банка газированного напитка цвета карамели содержит эквивалент семи кусочков сахара (35 грамм). Как и Франция в 2012 году, многие страны устанавливают "налоги на газировку", чтобы противостоять этим тенденциям", - пишет автор статьи. "В США разоблачения The New York Times вызвали скандал. Генеральный директор Coca-Cola лично пообещал обеспечить прозрачность финансирования, выделяемого фирмой. На ее веб-сайте публикуются имена нескольких сотен экспертов и перечень мероприятий, которые компания финансировала в США с начала десятилетия: 21,8 млн. долларов (19,4 млн. евро) на исследовательские проекты и 96,8 млн. долларов на партнерские отношения. Сразу после этого данная информация стала публичной в полдюжине стран", - говорится в статье. Во Франции, по настойчивому требованию неправительственной организации Foodwatch, компания Coca-Cola вынуждена была опубликовать их в апреле 2016 года. Именно эти данные, после обновления, анализирует Le Monde. "Так, с 2010 года Coca-Cola предоставила более 8 млн евро экспертам и различным медицинским, спортивным и событийным организациям. Во Франции, как и везде, большая часть средств уходит на пиар или спонсорство, а не на настоящую научную работу", - уточняет автор. "Большинство из восемнадцати названных лиц - это диетологи, специалисты по вопросам питания или спортивные врачи, то есть работники здравоохранения, именно они имеют законное право советовать не употреблять сладкие газированные напитки как своим пациентам, так и в СМИ и на симпозиумах. Мнение этих "лидеров мнений", относящихся к категории экспертов, пользуется большим спросом у стратегов влияния и является авторитетным в их сообществе", - указывает газета. Отвечая на вопрос Le Monde, Франс Беллисл объясняет, что Coca-Cola попросила ее написать статью о взаимосвязи между потреблением сладких газированных напитков и набором веса (вывод: не существует "обязательной" причинно-следственной связи). Психолог и почетный директор по исследованиям Национального института сельскохозяйственных исследований сказала, что ей заплатили за это задание 2 тыс. евро. "Между тем, с начала 2010 года возможная вредность интенсивных подсластителей, таких как аспартам, стала объектом внимания. Во Франции исследование, проведенное в 2013 году Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований (INSERM), указало на повышенный риск диабета среди потребителей напитков "лайт". А в докладе о питательной ценности интенсивных подсластителей от Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSES), опубликованном в 2015 году, содержится вывод, что их регулярное потребление влечет за собой риски", - передает журналист. "Речь шла либо о помощи в составлении брошюр, либо об организации некоторых наших стендов на конгрессах, либо даже о выступлениях в качестве докладчиков на симпозиумах", - поясняет компания Coca-Cola, не раскрывая детали. "Приблизительный характер информации, предоставляемой транснациональной компанией, не является специфическим для Франции. В 2018 году исследователи в области социологии и государственной политики проанализировали все данные, опубликованные Coca-Cola по всему миру в рамках инициативы по обеспечению прозрачности. Они сравнили их с исследованиями, опубликованными в научных журналах, в которых прямо упоминалось финансирование со стороны Coca-Cola. Результат: из 389 статей, опубликованных в 169 научных журналах, подписанных не менее чем 907 авторами, фирма указала только 42 (менее 5%). Несмотря на обещание ясности в отношении финансирования научной работы, исследователи в своей статье в European Journal of Public Health заявили, что "степень участия Coca-Cola до сих пор неизвестна", - указывает журналист. "Такая непрозрачность также вытекает из анализа гораздо более длинного списка "мероприятий в области питания и физической активности", которые Coca-Cola финансирует во Франции. Общая сумма достигает здесь 7,8 млн", - говорится в статье. "Некоторые организации более или менее довольны такими соглашениями с мировым лидером по производству подслащенных напитков, чьи деловые интересы противоречат их целям по охране здоровья. Терез Либер, вице-президент французской ассоциации диетологов и нутриционистов, объясняет, что 135 тыс. евро, полученные ассоциацией в период между 2010 и 2018 годами, соответствуют покупке стенда, на котором компания рассказывает о своей продукции во время ежегодного конгресса. Но то же самое относится и к "70-80 торговым маркам, таким как салаты Florette или Lipton", - говорит она. "Вы идете на любой конгресс, и там у вас завязываются партнерские отношения!" Никакой информации об этом спонсорстве на сайте ассоциации нет", - отмечает Le Monde. "Почти треть финансирования Coca-Cola касается трех дорогих "научно-исследовательских" работ (2,4 млн евро), - говорится в статье. - Наибольшая сумма была перечислена CreaBio для "исследовательского проекта по изучению интенсивных подсластителей" в 2014-2015 годах. Счет-фактура: приблизительно 930 тыс. евро. Сегодня CreaBio находится в процессе принудительной ликвидации, оборот этой коммерческой компании в 2016 году достиг более 500 тыс. евро. Согласно выводам этого исследования, проведенного по 170 темам и опубликованного только в 2018 году,с точки зрения влияния на "аппетит, потребление энергии и выбор пищи", не существует никакой разницы между водой и напитками, содержащими "низкокалорийные подсластители". "Второе место среди расходов Coca-Cola на исследования занимает Институт европейской экспертизы в области физиологии (IEEP), который получил около 720 тыс. евро за период 2010-2014 гг. Опять же, за "исследовательский проект по изучению интенсивных подсластителей". Он также после необычно долгого перерыва в 2018 году опубликовал статью, где делается вывод об отсутствии влияния потребления газированных напитков на чувствительность к инсулину и на секрецию этого гормона, который регулирует количество глюкозы в крови", - пишет Орель. Источник: Le Monde