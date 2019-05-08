Почему сплетничать вовсе не так плохо

"У офисных сплетников темы не заканчиваются никогда: ленивые коллеги, подлые коллеги, некомпетентные коллеги. Тот, кто обсуждает других за спиной, вряд ли имеет добрые намерения. Однако Меган Роббинс и Александр Каран из Калифорнийского университета в Риверсайде показали в своем исследовании, что плохая слава болтунов преувеличена", - сообщает немецкое издание Süddeustche Zeitung.

"Во-первых, сплетничают не только карьеристы-интриганы, а каждый из нас. И, во-вторых, как пишут психологи в научном журнале Social Psychological and Personality Science, содержание этих разговоров чаще всего безобидное, а иногда и вовсе доброжелательное. Люди злословят о других реже, чем предполагалось", - говорится в статье.

Исследователи изучили данные почти 500 людей, которые на протяжении дня носили с собой звукозаписывающие устройства, которые каждые несколько минут записывали разговоры, в том числе и сплетни. "Разговоры об отсутствовавших людях занимали около 14% всего времени общения. "В 16-часовом дне это соответствует 52 минутам сплетен", - пишут Роббинс и Каран. При этом молодые взрослые несколько дольше и негативнее говорили о третьих лицах. Женщины, согласно исследованию, сплетничали немного больше мужчин, однако это отличие незначительно, подчеркивают психологи. К тому же содержание женских сплетен, как правило, было нейтральным и на удивление редко оценочным. "Это подтверждает известные выводы о том, что женщины чаще обсуждают друг с другом социальные темы", - указывают Роббинс и Каран".

Согласно другим исследованиям, сплетни выполняют важную социальную функцию. Некоторые исследователи считают, что с помощью сплетен можно подружиться, создать доверительные отношения и установить связи. Британский психолог Робин Данбар и вовсе считает, что без сплетен и пересудов была бы невозможна эволюция языка, отмечает Süddeutsche Zeitung.