Кит-шпион с лечебной задачей

"Обнаруженный недавно у берегов Норвегии кит-белуха, возможно, вовсе не является вражеским шпионом, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung . - Бывший консул утверждает, что знает животное - и видел его в российском терапевтическом центре".

Кит, которого в Норвегии после проведенного голосования окрестили Валдимиром (гибрид норвежского слова hval ("кит") и имени Владимир - Прим.ред.), то и дело появляется у побережья мыса Нордкап, заплывает в порт маленькой рыбацкой деревни Туфьорд, дает себя погладить и исполняет трюки для местных жителей, пишет журналист Кай Штриттматтер.

Во вторник благодаря газете для рыбаков Fiskeribladet в этой арктической саге появился новый поворот, отмечает издание. "Более нельзя исключать, что Валдимира на самом деле зовут Семен", - с таким разоблачением выступила газета. И он вовсе не кит-шпион, а кит-доктор. Один из тех, что работают в России с детьми, имеющими физические или психические отклонения", - передает журналист.

В своем расследовании Fiskeribladet ссылается на слова Мортена Викеби. "Некогда он работал норвежским консулом в Мурманске, но, главное, он также был репортером рыбацкой газеты - и 29 сентября 2008 года написал большую историю о российском водно-спортивном центре, расположенном между Мурманском и Карелией".

"В этом центре тогда якобы выхаживали кита-белуху, на которого до этого, очевидно, напали агрессивные тюлени. Инструкторы прозвали кита Семеном и научили его выполнять трюки. Сначала для развлечения посетителей, но вскоре в центр стали приезжать дети с психическими расстройствами и общение с белухой стало частью терапии", - говорится в статье.

"Я узнал кита", - сказал Мортен Викеби в разговоре с газетой. Со стопроцентной уверенностью он этого утверждать не может, однако ссылается на трюки, которые выполняет животное, тот факт, что кит ищет близости с людьми, и упряжь, которая была надета на животном: "по словам Викеби, с помощью такой упряжи Семен тянул лодки, в которых сидели дети".

"На сайте Fiskeribladet можно увидеть видео, которое Викеби снял тогда о ките и детях в России", - отмечает издание. Норвежские наблюдатели за китами одобрили новую теорию. "До этого мы всегда связывали его со шпионажем или войной, а теперь кажется вероятным, что на самом деле его обучали делать добро", - сказал морской биолог Йорген Вииг.

Будь это Валдимир или Семен, норвежские власти настаивают на том, что кит не должен долгое время оставаться прибрежной достопримечательностью. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, рассматривается вариант транспортировки белухи в Исландию, где находится первый в мире заповедник для китов в открытом море. Однако такая транспортировка, по словам биолога Виига, будет дорогой, а вопрос финансирования еще не решен.

"Экс-консул Мортен Викеби, в свою очередь, считает, что кита нужно отправить обратно в терапевтический центр в России. Правда, норвежские СМИ отмечают, что пока из России никто не сообщал о пропаже кита, - ни плавающего шпиона, ни Семена", - передает Süddeutsche Zeitung.