Как животные используются в армии

"Белуха на службе российского флота? Это было бы не единственным случаем. История использования животных в армии так же длинна, как и история самой войны", - пишет журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Анна Армбрехт.

"Животные используются в логистике, разведке и обороне, - отмечает издание. - В 218 году до н.э. во время второй Пунической войны карфагенский полководец Ганнибал перешел Альпы на слонах. В средневековье при угрозе осады города перед его стеной сбрасывали корзины с пчелами. Лошади и верблюды столетиями вели в бой своих наездников. Голуби летали с почтой между фронтами. США во время Второй мировой войны даже экспериментировали с применением так называемых "мышиных бомб": летучих мышей предполагалось использовать в качестве носителей взрывчатки и подрывать их во вражеских городах. Похожие планы существовали и в отношении "пчелиных мин", но насекомые лишь хаотично роились между собой".

"Морская биологическая программа ВМС США существует уже с 1959 года", - говорит Хелена Херр, эксперт Центра естествознания при Гамбургском университете. "По ее словам, животных используют в основном в разведке. Они патрулируют порты и корабли, сопровождают водолазов и помогают извлекать из воды предметы. Во время Вьетнамской войны дельфины якобы использовались даже в качестве живых "торпед", - передает издание.

Тогда программа была секретной, сегодня она частично открыта. "В Сан-Диего США тренируют в основном больших дельфинов и морских львов. В программе также якобы участвовали серые тюлени, косатки, морские свиньи, гринды и даже акулы. Во время Иракской войны в 2003 году дельфины искали мины в мутных водах портового города Умм-Каср. Мины-ловушки не представляли для них опасности, так как они якобы с ними не соприкасались. Они просто размещали буй над местом находки", - говорится в статье.

Хелена Херр сомневается в том, что после использования в военных целях животных можно отпускать в природу. "Когда им просто набивали рот рыбой, они не смогут выжить в море", - говорит она. Это, по ее мнению, свидетельствует и о том, что найденная у берегов Норвегии белуха участвовала в специальной программе подготовки. "Она же подплывала к лодкам, позволяла себя гладить и хотела, чтобы ее покормили. Это говорит о ее зависимости", - передает издание.

В бундесвере, по словам хаупт-боцмана немецкого флота Нильса Кеберника, морских млекопитающих не используют, сомневаясь в целесообразности их применения. Тем не менее, в операциях немецкой армии участвуют другие животные. "У мулов и лошадей хафлингерской породы есть отдельное подразделение в горнострелковых войсках. Их используют для транспортировки грузов и передвижения по труднопроходимой местности. В прошлом они, например, входили в состав армии во время операций в Косово, в горах и рисовых полях провинции Кундуз и в Испании", - отмечает Der Tagesspiegel.