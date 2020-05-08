Российские хакеры атаковали Ангелу Меркель

"Во время беспрецедентной хакерской атаки на компьютерную систему немецкого бундестага в 2015 году предположительно российские хакеры похитили огромное количество данных депутатов. Теперь выяснилось: во время этой атаки хакеры российской военной разведки ГРУ также похитили большое количество данных из депутатского офиса Ангелы Меркель (ХДС)", - передает немецкий таблоид Bild.

"Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию, полученную от экспертов Федерального управления уголовной полиции (BKA), Федерального управления по информационной безопасности и частных компаний. Они, очевидно, смогли частично реконструировать хакерскую атаку".

"По информации издания, были украдены данные из двух электронных почтовых ящиков, в которых содержалась переписка 2012-2015 годов. Хакерам, очевидно, удалось полностью скопировать данные почтовых ящиков на другой компьютер".

"Депутатский офис Ангелы Меркель занимается вопросами избирательных округов и партии, его не стоит путать с ведомством канцлера", - поясняет издание.

В отношении подозреваемого хакера, 29-летнего Дмитрия Бадина, работающего, по сообщениям СМИ, на ГРУ, был выдан международный ордер на арест, напоминает Bild.