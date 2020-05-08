В эпицентре пандемии Италии исследование показало увеличение смертности на 568%

"Италия особенно сильно пострадала от пандемии коронавируса. Однако на Апеннинском полуострове наблюдаются резкие различия в уровне заражения и смертности. Пример Бергамо, особенно сильно пострадавшего региона, показывает, что роковые ошибки больниц и властей значительно облегчили опустошительное распространение вируса", - пишет немецкий журнал Focus.

"Насколько страшно пострадала от пандемии вся страна и прежде всего обеспеченный север, показывает новое исследование итальянского института по сбору статистики Istat".

"В исследовании анализируется смертность населения в 6866 из в общей сложности 7904 муниципальных образований Италии в период с 20 февраля по 31 марта. С 2015 по 2019 год в этот период умирало в среднем около 65 тыс. человек. В 2020 году, по данным Istat, там было зафиксировано более 90 тыс. умерших, то есть примерно на 25 тыс. человек больше, чем за аналогичный период предыдущих лет, когда коронавируса не было. Это соответствует увеличению смертности примерно на 38%", - передает издание.

"Печальный рекорд поставила в Италии провинция Бергамо. В этом регионе увеличение смертности в разы превысило средние показатели по стране и составило 568%. Военные машины, которые в конце марта отвозили умерших в крематории других ломбардийских городов, так как крематории Бергамо не справлялись, стали печальным синонимом катастрофических последствий пандемии коронавируса на севере Италии".

"Открытым пока остается вопрос о том, почему в официальной статистике департамента гражданской обороны Италии доля случаев Covid-19 составляет лишь около 54% от повышенной смертности, а именно 13 710 случаев смерти из 25 тыс. В отношении остальных 46% (около 11,6 тыс. случаев смерти) эксперты статистического института называют три возможные причины, которые могут объяснять повышенную смертность:

- причина смерти, напрямую связанная с Covid-19, но не подтвержденная перед захоронением путем взятия мазка;

- причина смерти, при которой у пациентов, не прошедших тестирование, коронавирус, например, ускорил развитие серьезных, ранее существовавших заболеваний органов, что привело к летальному исходу;

- причина смерти, которая была вызвана перегрузкой больниц, так как больницы по всей стране призывали обращаться к ним только при явных симптомах или потому что пациенты сами не обращались в больницу, так как боялись подвергнуть себя повышенному риску заражения".

"То, что катастрофическое медико-санитарное управление могло способствовать ситуации в провинции Бергамо, показывает также и случай больницы в городе Фенароли-ди-Альцано. Прокуратура из Бергамо ведет сейчас следствие в отношении неустановленных лиц по делу клиники в регионе Валь-Сериана, который особенно пострадал от пандемии", - пишет Focus.

"Следствие должно прояснить, была ли эпидемия вызвана халатностью. На данный момент известно, что во второй половине февраля первые пациенты с положительным анализом на Covid-19 на протяжении нескольких дней оставались неизолированными от других лежачих больных в больнице. К тому же неясно, почему 23 февраля, когда первые города на севере Италии были изолированы, отделение неотложной помощи больницы закрылось на несколько часов, а затем снова было открыто, сообщала газета Corriere della Sera".