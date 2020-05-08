Как Covid-19 окончательно лишил всякого доверия ООН и ВОЗ

"Бездействие крупных международных организаций перед лицом пандемии показывает, что они не усвоили уроки новейшей истории. Настало время перестроить межгосударственное сотрудничество на новых основаниях", - пишет специалист по политической философии Жан-Лу Боннами на страницах Le Figaro.

(...)

"По мнению генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, переживаемая нами эпидемия является "самым серьезным вызовом", с которым столкнулась Организация с момента своего создания. Очевидно, что такое событие вышло за пределы возможностей ООН. Так и хочется сказать, как обычно. На самом деле, ООН возвращается к своему изначальному противоречию. Она призвана быть беспристрастной, нейтральной и объективной организацией, действующей в общих интересах всего человечества. Но в то же время она объединяет государства, у каждого из которых есть свои собственные интересы. Так, Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов, каждый из которых имеет возможность блокировать любую инициативу, которая ему не нравится. В контексте новой холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами ООН оказывается парализованной. Китай блокирует американские инициативы, США блокируют китайские инициативы", - анализирует эксперт.

"(...) ВОЗ чувствует себя ненамного лучше, она тоже погрязла в скандалах: слишком поздняя реакция на эпидемию Эболы (2014-2015 годы), влияние со стороны фармацевтических лобби, очень плохое управление эпидемией гриппа H1N1 (2009 год). В докладе по этому вопросу уже указывалось на "серьезные недостатки ВОЗ в прозрачности процессов принятия решений, что вызывает обеспокоенность по поводу возможного влияния фармацевтической промышленности". Перед лицом Covid-19 ВОЗ выглядела особенно жалкой, в результате чего ее авторитет был разрушен, в том числе на Западе. Действительно, внутри организации слишком сильно китайское влияние. (...) ВОЗ обеспечила международное продвижение практики карантина (то есть модели для борьбы с эпидемией, выбранной Китаем, тоталитарной страной) и следовала китайским требованиям, отказываясь вернуть место наблюдателя Тайваню. А ведь Тайвань мог привнести очень полезный опыт, основанный на его впечатляющих достижениях в борьбе с эпидемией: закрытие границ, массовое выявление болезни, изоляция больных, ношение маски, отсутствие карантина и только 6 смертей. Точно так же бюрократия ВОЗ не ратует за ношение масок, объясняя, вопреки очевидности, что маска может создать "ложное чувство безопасности, которое приведет к ослаблению соблюдения барьерных жестов". Трудно представить, чтобы служба безопасности дорожного движения не рекомендовала надевать ремень безопасности под тем предлогом, что это будет способствовать превышению скорости", - указывает Боннами.

"Не стоит думать, что международное сотрудничество осуществляется только через международные организации, и что без них мы были бы доведены до состояния войны и автаркии, достойной гитлеровской Германии или Северной Кореи. Мир совсем не нуждался в ООН для того, чтобы заключить Вестфальский договор (1648 год), положивший конец Тридцатилетней войне, разорившей Европу, для работы Венского конгресса (1814 год), а также для предотвращения перерастания кризиса советских ракет на Кубе в ядерную войну (1962 год), для обеспечения вывода американских войск из Вьетнама (1973 год). Когда государства хотят заключить мир, то они садятся за стол переговоров, не обременяя себя обращением к ООН. (...) Обход международных организаций вовсе не означает отказа от межгосударственного сотрудничества с другими странами", - анализирует автор статьи.

"Перед лицом крушения международных институтов происходит великое возвращение старой геополитики мировых держав. Таковы инициативы "солидарности", запущенные Китаем в отношении Африки или Россией в отношении некоторых европейских стран (в частности, Италии), которые предоставляют этим державам массу возможностей для развития своего влияния и формирования клиентуры. Для России речь идет просто о пробуждении симпатий Запада с целью отмены нависших над ней европейских санкций, и в этом нет ничего страшного. Что касается Китая, то его цель вызывает большую обеспокоенность. В его действиях можно усмотреть не просто пиар, призванный заставить людей забыть о пагубном кризисном управлении со стороны Коммунистической партии, но и попытку подчинить себе часть земного шара. На китайское наступление мы должны реагировать; конечно, без агрессии или провокации, но решительно. Необходимо развивать наши партнерские отношения в области здравоохранения с Африкой с тем чтобы ограничить китайское влияние, переместить наше производство в другие страны и защитить наши компании и наше технологическое наследство от наступления Китая. И для этого мы не нуждаемся в ООН или в ВОЗ", - резюмирует Жан-Лу Боннами.