Российский флот занял самое удобное место для слежки за испытаниями субмарины "Сюффрен"

"В конце апреля два российских корабля в течение 10 дней находились близ побережья города Шербур, в то время как новая французская атомная подводная лодка проводила первые погружения в море", - сообщает Le Monde.

"Военный танкер "Академик Пашин" и маленький корвет "Бойкий" 16 апреля вернулись в Ла-Манш. О присутствии российских военных кораблей у побережья Шербура в течение 10 дней 28 апреля сообщила газета La Manchelibre. А 30 апреля Королевский военно-морской флот Великобритании в своем коммюнике объявил, что он "преследовал" флотилию в Ла-Манше, когда она направлялась на север", - говорится в статье.

"(...) По мнению специализированного сайта Naval News, нет никаких сомнений в том, что два российских корабля, стоявших в районе Шербура - без захода во французские воды - имели цель: побольше узнать об испытаниях новой французской атомной подводной лодки "Сюффрен". 27 апреля субмарина покинула промышленные бассейны Шербура для своего первого погружения в море, раскрыв свои очертания", - отмечает автор публикации.

"(...) "Академик Пашин" также является одним из новых кораблей российского флота, который покинул верфи в январе, сообщает Naval News. "Его вторая функция - сбор разведданных - не подтверждена" - наличие какого-либо оборудования не было задокументировано. Однако информационный сайт напоминает, что, несомненно, "все корабли имеют возможность добывать разведданные, если они оказываются в нужном месте в нужное время".

"В конце марта танкер уже находился в бухте Сены, стоя на якоре сразу за линией французских территориальных вод. Речь идет о позиции перед Сен-Ваастом, которую российский флот посещает регулярно, однако корабль стоял рядом с другим еще более грозным российским судном "Янтарь". Это "океанографическое исследовательское" судно, вернувшееся с американского побережья, является настоящим шпионом, способным прослушивать подводные кабели", - комментирует автор статьи.

"Нет никакой корреляции между действиями России и испытаниями подводной лодки "Сюффрен", - утверждает официальный представитель военно-морского флота Эрик Лаво. Он напоминает, что российское военное присутствие на подходах к Европе в течение нескольких лет было очень заметным", - пишет Le Figaro.

"(...) Военно-морские силы никогда не упускают возможности что-либо узнать о своих противниках и своих союзниках, с которыми они встречаются в море. Сами британцы с интересом наблюдали за запуском нового представителя французских стратегических океанских сил. Но эти маневры, как и сообщения о них или умалчивание, являются в первую очередь составной частью конфронтации между Россией и НАТО. Пока Россия устраивала в данном регионе полеты стратегических бомбардировщиков и курсирование свои кораблей, 4 мая Соединенные Штаты объявили о заходе своего Шестого флота ВМС в Баренцево море, впервые со времен холодной войны, для проведения арктических учений совместно с Великобританией", - резюмирует издание.