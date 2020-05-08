"Общая судьба для Запада и России"

"(...) Весной 2020 года "война" против Covid-19 вызвала серьезные вопросы об организации наших обществ и о международных отношениях. В то же время еще одна война, военная, со всей силой возвращается к нам вместе с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны - 8 мая 1945 года - и предлагает взглянуть на эти вопросы под другим углом", - пишут специалист по связям с общественностью Александра Каменская и философ и политолог Адриан Пабст, основатели Ассоциации за согревание отношений между народами SNEIGE, в газете L'Opinion.

"Эта годовщина возвращает нас к тому времени, когда новый дух братства между народами способствовал восстановлению отношений после шести лет конфликта, унесшего десятки миллионов жизней. Совместные усилия союзников, прежде всего, Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании и Свободной Франции, позволили победе над величайшим злом XX века, нацизмом, породить идею общества обмена и солидарности в международном масштабе", - говорится в статье.

"(...) Международный климат изменился, и сегодня элиты как на Западе, так и в России, сталкивают народы друг с другом, демонизируя чужие взгляды. Отдалившись от образа союзников, они стали противниками, если не врагами", - указывают авторы публикации.

"(...) Год 75-летнего юбилея победы приобретает особое символическое значение для российской стороны. Надо заявить во всеуслышание, что благодаря беспрецедентной жертве, в результате которой погибло 26 млн человек, в том числе 10 млн солдат, Россия и ее бывшие советские соседи сыграли решающую роль в победе над нацизмом", - говорится в статье.

"Однако на фоне сначала холодной войны, а затем разногласий с Россией Владимира Путина на Западе склонны об этом забывать. Цифры говорят сами за себя: в 1945 году 57% французов считали СССР той страной, которая больше всего способствовала поражению нацистской Германии, в 2015 году 54% французов отвели эту роль США, по данным Французского института общественного мнения".

"(...) Такая битва воспоминаний свидетельствует о роли идеологии в наших отношениях с историей. Однако идеология отравляет и наше настоящее. Она загоняет нас в нашу уверенность и препятствует сотрудничеству между народами - единственному средству, способному противостоять планетарным вызовам. С приходом пандемии коронавируса для всех стало очевидным: в наших обществах безопасность сейчас стоит выше процветания. Если в данный момент инстинкт ухода в себя естественен, и спрос на защиту со стороны государства в период кризиса крайне высок, тем не менее очевидно, что сегодня люди хотят, чтобы правительства были способны не только управлять и защищать, но и сотрудничать друг с другом", - утверждают авторы.

"В мире, ослабленном и разделенном эпидемией, культурные корни послевоенного мирного проекта являются источником для нового духа сближения. Наши общие стандарты и ценности, такие как свобода, равенство и достоинство человеческой личности, спустя 75 лет могут послужить основой для укрепления сотрудничества между народами, как между Западом и Россией, так и в рамках Евросоюза и Североатлантического альянса. Сегодня мы лишены человеческого контакта, но в центре внимания политических лидеров наконец оказывается человек. Перед лицом дегуманизирующих сил глобального капитализма, где преобладают стремление к прибыли и господству, страны Запада и Россия несут большую ответственность за то, чтобы отстоять модель мира, ориентированную на человеческую личность и основанную на реализации нашей общей судьбы", - считают Александра Каменская и Адрииан Пабст.