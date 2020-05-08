Уголовные дела, угрозы, лишение свободы слова: как российских врачей заставляют молчать

"Нехватка оснащения, халатность и недостаток персонала: в России все больше врачей обличают неприемлемые условия работы. Почти ни одна неделя не проходит без нового скандала. Однако правительство, очевидно, боится критиков больше, чем коронавируса", - пишет немецкий журнал Stern.

"В прошлый понедельник перед дверями 1-й городской больницы в Омске собрались десятки врачей и медработников. Они выстроились в длинную очередь, чтобы сдать анализ на Covid-19, - повествует журналистка Эллен Ивитс. - Несколькими днями ранее больницу закрыли на карантин, после того как в ней были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Но как люди, которые официально находятся на карантине, без всяких средств защиты могут часами стоять в очереди вплотную друг к другу? На этот вопрос не смогло ответить и руководство клиники. На следующий день ее главврач уволился - якобы по собственному желанию".

"Инцидент в Омске - лишь недавний пример из целого ряда случаев, свидетельствующих о катастрофической ситуации в российских больницах, - отмечает издание. - Уже в начале пандемии коронавируса врачи жаловались на нехватку самого базового медицинского оборудования".

"С тех пор ситуация, по-видимому, не изменилась в лучшую сторону. Жалоб и криков о помощи из российских больниц становится все больше. Врачи в отчаянии обращаются к общественности. Как, например, медики научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге, одного из крупнейших медицинских учреждений в России, в котором работает более 2 тыс. врачей".

По состоянию на 30 апреля только здесь у 111 сотрудников был обнаружен коронавирус. "Но сами сотрудники предполагают, что среди медперсонала гораздо больше зараженных. Врачи уверены, что заразились как минимум 200 человек, сообщает независимое издание Meduza. "[К массовому заражению привели] нехватка СИЗ, плюс безалаберное отношение начальства, плюс запоздалые меры по предотвращению заражения сотрудников", - заявил один сотрудник".

"Также и в других регионах России врачи и медработники сообщают, насколько они беззащитны на работе. Так, всеобщее внимание привлек случай фельдшера скорой помощи Александра Косякина. В социальной сети "ВКонтакте" он выступил с серьезными обвинениями в адрес руководства Новоусманской районной больницы в Воронежской области. Фельдшеров скорой помощи заставляют ехать на вызовы к "температурящим пациентам" практически без средств защиты, рассказал он в гневном видеообращении после ночной смены. (...) Спустя три часа видео исчезло с его страницы. Через два дня он получил повестку в полицию. "Полицейский сообщил мне, что я нарушил закон о распространении фейковых новостей", - рассказал позднее фельдшер. (...) Теперь ему грозит уголовное дело и высокий штраф, хотя он мог предоставить доказательства своим высказываниям".

После того, как у его коллеги Александра Шулепова был обнаружен коронавирус, медики сняли еще одно видео и опубликовали его во "Вконтакте". "После этого руководство Новоусманской больницы начало настоящую кампанию, чтобы показать, что у нее достаточно СИЗ. В интервью местным СМИ Косякин робко сказал, что записал видео на эмоциях", - передает издание.

"Шулепова отправили на карантин. В ночь с 1-го на 2-е мая поступило шокирующее сообщение: вскоре после того, как его отстранили от работы в Новоусманской больнице, он выпал из окна. (...) Сейчас его коллеги борются за его жизнь".

"Как он мог выпасть из окна, никто не может объяснить до сих пор. Однако этот случай кажется странным многим россиянам. К тому же Шулепов - не первый медик, который выпал из окна после критики ситуации в российских больницах. За последние две недели это уже третий случай", - подчеркивает издание.

"Несмотря на странное учащение таких случаев, Анастасия Васильева, руководительница профсоюза "Альянс врачей" считает, что не стоит заподазривать здесь заговор. В интервью CNN она сказала, что не верит, что кто-то взял врачей на прицел. Скорее инциденты отражают давление, под которым находятся врачи во время пандемии в условиях недофинансированной системы".

В начале апреля Васильеву временно арестовали. "Удерживая её за решёткой, они раскрывают свой истинный мотив - они хотят наказать медиков, которые осмеливаются противоречить официальным сообщениям властей и выявляют недостатки в системе общественного здравоохранения", - прокомментировала ситуацию Наталья Звягина, директор российского представительства Amnesty International.

"Уже несколько дней в России регистрируется наибольшее в Европе число новых зараженных, - пишет Stern в заключение. - В международном сравнении Россия теперь занимает шестое место по числу случаев заражения коронавирусом".