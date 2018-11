8 ноября 2018 г. Джулия Дэвис | The Daily Beast Россия в ужасе и отчаянии: на промежуточных выборах демократы получили большинство в Палате представителей "На российских государственных телеканалах сообщения о том, что американские демократы получили контроль над Палатой представителей, были названы "крайне негативным" для Кремля исходом событий, предсказывающим "политический хаос" в Вашингтоне, а новые санкции в отношении россиян теперь стали несомненными", - пишет журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. Автор комментирует: "У россиян предостаточно эгоистичных оснований для столь необычного интереса к американским выборам". Аналитик Евгений Сатановский заметил в эфире радиостанции "Вести ФМ": "Для нас Трамп - чудесный президент. Подорвать трансатлантическое единство так, как сделал он, - это было невозможно ни совершить, ни предсказать". (Все цитаты даны в обратном переводе с английского текста на сайте журнала. - Прим. ред.) "Некоторые официальные лица публично размышляли о зловещей "выгодной стороне" событий в случае импичмента Трампа", - замечает издание. В эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" Вячеслав Никонов, председатель комитета по делам образования и науки Госдумы, заявил: "Импичмент Трампа приведет к вооруженному восстанию, революции и гигантскому экономическому кризису. Америка может этого не пережить". "Путин сам помог заложить фундамент для продолжающейся игры в "кто кого переждет". В октябре в публичном выступлении на заседании клуба "Валдай" в Сочи он сказал, что российско-американские отношения могут улучшиться либо после промежуточных выборов, либо после 2020 года, "тогда ему (Трампу. - Прим. авт.) не нужно будет оглядываться постоянно на тех, кто спекулирует на антироссийской риторике", - пишет автор. Издание полагает: "Эта тактика заодно помогает Путину выиграть больше времени перед лицом встревоженных россиян, многие из которых огорчены его решением повысить пенсионный возраст на фоне снижения уровня жизни в стране. Кремлевские пропагандисты продолжают винить "русофобию", а не катастрофическую внешнюю политику Путина в экономических проблемах, вызванных санкциями". Автор замечает: "В то время как Кремль определенно не рад новостям из Америки, российский аппарат дезинформации оставался наготове, чтобы извлечь выгоду из ситуации в контексте своих продолжающихся попыток делегитимизировать выборы в США". "Американская фирма кибербезопасности Recorded Future ранее отследила в соцсетях сеть аккаунтов предположительно российского происхождения, которые активно продвигали утверждения о жульничестве избирателей в Техасе, Флориде и Огайо", - говорится в статье. Издание заключает: "Инфобойцы Путина будут и впредь сеять на Западе семена сомнений и раздора, вторя разобщающей риторике самого Трампа и пользуясь ею для достижения зловещих целей Кремля". Источник: The Daily Beast