Мата Хари с юга: "Я - Червонная Дама"

"Ее звали Лариса Свирски. Автор романов о Джеймсе Бонде написал с нее возлюбленную секретного агента в "Казино Рояль", - утверждает журналистка El Mundo Лаура Гарофано.

Издание начинает с описания беседы, произошедшей на Гибралтаре. Женщина, выглядевшая лет на 30, произнесла на "космополитическом английском": "Я Червонная Дама. А кто вы?" "Эта сцена содержится в рассекреченных архивах британской разведслужбы MI-5, описал ее Дэвид Шерр, возглавлявший ее отделение на Гибралтаре. Сцена произошла в 1943 году. "Вскоре Червонная Дама уже стала работать двойным агентом - на нацистов и антигитлеровскую коалицию", - пишет газета.

"Поговаривают, что она вдохновила самого Яна Флеминга, с которым она была знакома лично и сотрудничала", - пишет издание, утверждая, что именно Лариса Свирски была прототипом Веспер Линд из "Казино Рояль".

В октябре 1947 года, спустя два месяца после того, как в Кадисе произошел катастрофический взрыв, при котором погибли 150 и были ранены более 5 тыс. человек, испанский генерал Варела получил письмо, в котором содержался намек на причастность к взрыву "русской шпионки", "состоявшей в браке с офицером военно-морского флота".

"Варела не воспринял письмо всерьез, так как уже знал, кто эта красавица и чем она занимается", - пишет издание. С ним согласен наш современник, историк Хосе Антонио Апарисио, объясняющий взрыв плохой сохранностью взрывчатки, которая хранилась на базе подводников военно-морского флота Испании, и отметающий версию о саботаже анархистов.

"А женщина? Ее звали Лариса Свирски, она действительно была русская и шпионка, но никогда не была русской шпионкой. Журналист Уэйн Джеймсон посвятил ей главу в своей книге "Свастики на юге", где описываются исторические изыскания на основе документов, а также воспоминаний Лианы Ромеро - дочери Ларисы", - пишет издание.

"Моя мать расхохоталась, узнав, что ее хотят обвинить во взрыве, но потом очень расстроилась", - вспоминает 86-летняя Лиана.

Опираясь на рассказы Лианы, издание сообщает, что Лариса Свирски родилась в Одессе в 1910 году в "семье, принадлежавшей к боярской аристократии, состоявшей в родстве с Романовыми и царем Николаем II".

"Она стала свидетельницей того, как большевики убили ее семью и все у нее отняли. Но маленькая Лариса смогла бежать вместе с сестрой, бабушкой и дедом", - пишет издание. По словам Джеймсона, они покинули Ялту на военном корабле, который прислал английский король Георг V.

Семья обосновалась в Берлине, где Лариса выучила несколько языков и сделалась фотографом. Позднее она переехала с сестрой и бабушкой в Париж и открыла собственную фотостудию. Однажды она познакомилась с Мануэлем Ромеро Юмом, сыном испанца и шотландки, испанским военным. "Через пять часов после знакомства он попросил ее руки, и она согласилась", - рассказывает Лиана. "Их медовый месяц длился 50 лет, до самой ее смерти", - добавляет она.

На гражданской войне в Испании Мануэль воевал за франкистов, был летчиком, а после войны служил в Сеуте - испанском городе в Северной Африке.

"В 1941 году, во время поездки в Танжер, немецкие спецслужбы вступили в контакт с умной, изысканной полиглоткой Ларисой. Это был Иоханн Рудольф Рекке, "Мавр", отвечавший за немецкую разведку и контрразведку в Марокко и Гибралтарском проливе", - пишет газета.

"Он наобещал моей матери с три короба - что она вновь обретет родину, побывает на могиле своих родителей, что ей вернут все, что у нее отняла коммунистическая власть", - говорит Лиана. Так Лариса занялась шпионажем в Испании и на Гибралтаре.

По утверждению автора, франкистский режим всегда прикрывал Ларису. Ей выдали пропуск для въезда на Гибралтар. "Ее дочь до сих пор хранит его и вспоминает задание, на котором она должна была сфотографировать то, что осталось от резервуаров с горючим после немецкого авианалета на гавань Гибралтара", - пишет издание.

Это было в 1943 году, Лариса, по своему обыкновению, взяла с собой дочь, чтобы развеять подозрения. "И все же она чуть не расплатилась за задание жизнью: ее задержали и увели в комнату, где раздели и тщательно обыскали. Благодаря своему самообладанию она успела засунуть миниатюрную кассету от фотоаппарата в свою перчатку, которую потом забрала", - пишет издание.

Тем временем Франко изменил свой курс: все еще поддерживал "Страны оси", но, предвидя их поражение, начал теснее сотрудничать с антигитлеровской коалицией.

В том же 1943 году Ларису навестила ее сестра Алла, которая была участницей французского Сопротивления, и раскрыла ей глаза на истинное лицо нацизма. В тот же день Лариса отправилась в Гибралтар и предложила британцам свои услуги шпионки. Так она стала для MI-5 "Червонной Дамой".

Когда война закончилась, "видные люди из испанского правительства заявили моему отцу, что деятельность жены может ему навредить и она должна это бросить", рассказывает Лиана. По ее словам, Лариса бросила шпионаж ради любви к мужу. Умерла она в 1977 году.