Новые красивые тротуары

Россия тратит деньги на чиновников, государственные СМИ, наводит в городах красоту за счет бюджетных средств. Гражданам страны при этом мало что перепадает, пишет в своей статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung корреспондент издания Керстин Хольм.

Заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких вызвали широкий общественный резонанс. "Вам государство в принципе вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", - заметила 29-летняя чиновница на встрече с молодежью, отвечая на вопрос о финансировании городских образовательных программ.

По мнению журналистки, "в российской политике все четче прослеживается тенденция, когда средства из бюджета инвестируются в сферы, на которые опирается система, от социальной ответственности власть все чаще отмахивается". Минфин уже советует стесненным в средствах регионам увеличивать доходы, например, строже наказывая трудовых мигрантов за нарушение закона, или взяться как следует за нарушителей на дорогах. "Частные лица могут обзавестись фоторадаром, чтобы, стоя где-нибудь на обочине, ловить на превышении скорости своих соотечественников (и передавать данные в ГИБДД. - Прим. ред.), зарабатывая на этом", - сообщает автор публикации.

Оппозиционный политик Владимир Милов напоминает о том, что в Москве, бюджет которой трещит по швам, постоянно сокращаются расходы на медицину, помощь семьям и детям, экологию. "При этом растут затраты на чиновников, государственные СМИ и улучшение городского облика, в результате чего у москвичей и жителей других городов появляются новые дорогие тротуары и площади, но в первую очередь это создает возможность распилить бюджетные средства", - говорится в статье.

По мнению публициста Егора Седова, российские политики как один уверены в том, что они представители государства, которое презирает население и должно отклонять его претензии - что у бывшей спортсменки Глацких и получилось продемонстрировать столь неловким образом. Чиновница временно отстранена от занимаемой должности губернатором области, сообщает в заключение Керстин Хольм.