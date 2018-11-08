Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
8 ноября 2018 г.
8 ноября 2018 г.

Корреспондент | Focus

Ученые доказали: отказ от сахара продлевает нашу жизнь

Американским ученым удалось доказать негативное воздействие сахара на организм, сообщает Focus.

"Ученые исследовали людей с определенной генной мутацией, из-за которой их организм усваивает из кишечника крайне малое количество глюкозы, то есть простого сахара", - говорится в статье. Всего в исследовании были изучены данные 15 тыс. европейцев и американцев, у 1200 из которых присутствовала мутация гена.

"Исследование показало: у людей, организм которых усваивал очень малое количество глюкозы, риск появления избыточного веса оказался на 57% ниже, риск развития диабета - на 42% ниже. Вероятность развития сердечной недостаточности у них была ниже на 47%, а смертность - на 34%. Таким образом, те испытуемые, кто по генетическим причинам мог усваивать только незначительное количество глюкозы, оказались значительно более здоровыми во многих областях", - передает издание.

Источник: Focus


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               