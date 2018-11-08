То, что плохо для Трампа, хуже для Путина

"Результаты выборов в Конгресс США ознаменовали неудачу президента Дональда Трампа, но для российского лидера Владимира Путина они могут оказаться еще хуже", - пишет Foreign Policy. Журналисты Эми Маккиннон и Робби Греймер поясняют: "Новообретенное демократами большинство в Палате представителей сулит еще больше расследований российского вмешательства в выборы в США, а обе партии, вероятно, будут проталкивать дополнительные санкции в отношении Москвы за все, от ее участия в событиях на Украине и в Сирии до отравления ею экс-сотрудника российских спецслужб".

1. "Комитет по делам разведки Палаты представителей вновь начнет расследование российского дела".

"В марте республиканцы - члены комитета по делам разведки Палаты представителей - прекратили расследование, заключив, что доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и Россией нет", - напоминает издание. Теперь же, как ожидается, демократы, получившие председательство в комитете, возобновят расследование и примутся изучать финансовое положение Трампа, а также утверждения о российском вмешательстве в выборы.

2. "Ожидаются новые санкции".

Журнал перечисляет новые законопроекты, уже внесенные в Конгресс: "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" "призван удержать Россию от вмешательства в выборы в США, а также препятствовать ее действиям на Украине и в Сирии". Предлагается обложить санкциями российские гособлигации, энергетические проекты, олигархов и госбанки.

"Акт о сдерживании" "предполагает автоматическое введение санкций в случае, если какая-то иностранная держава будет заподозрена во вмешательстве в выборы в США", пишут авторы.

"Один из вероятных сценариев - объединение элементов обоих законопроектов в окончательном законе", - пересказывает газета слова Питера Харрелла, который ведал санкциями в Госдепартаменте при администрации Обамы.

"Если хоть где-то в Конгрессе есть хотя бы тень консенсуса, то это по вопросу, что Россию надо поколотить", - сказал один сотрудник аппарата Конгресса, пожелавший остаться анонимным.

Ричард Нефью, в прошлом старший заместитель координатора санкционной политики Госдепартамента, "сказал, что Россия расплачивается за то, что восстановила против себя Демократическую партию кампанией влияния, призванной содействовать избранию Трампа", говорится в статье.

"Пожалуй, больше всего они навредили себе тем, что отняли у демократов все политические стимулы для призыва: "Давайте попробуем поладить с русскими", - заметил он.

Многие демократы открыли в себе "своего внутреннего Гарри Трумэна", образно выразился Дэниэл Фрид, бывший младший госсекретарь по делам Европы и Евразии. Авторы напоминают: "Доктрина, названная в честь Трумэна, предполагала сдерживание экспансионизма СССР после Второй мировой войны".

3. "Москва потеряла друга".

Так авторы комментируют тот факт, что республиканец Дана Рорабахер, который 30 лет был членом Палаты представителей, проиграл выборы и лишился своего мандата. Рорабахер возглавлял подкомитет по делам Европы и Евразии в комитете по международным делам. "Он известен тем, что получал информацию напрямую из Москвы и использовал ее для продвижения интересов российского правительства в Вашингтоне", - говорится в статье.

Но Харрелл обнаружил и одну хорошую новость для российской стороны: сенатор Боб Коркер, один из главных разработчиков санкций в отношении России, уходит на пенсию, и его пост главы сенатского комитета по международным делам перейдет к Джиму Ришу, которого издание именует "верным сторонником Трампа".