Новости из Америки не обрадовали Кремль

Победа демократов на промежуточных выборах не была сокрушительной, однако демонстрирует уязвимость республиканцев Трампа. "Результаты выборов в Конгресс США ознаменовали неудачу Трампа, но для Путина они могут оказаться еще хуже", - констатирует западная пресса, предрекая новые санкции в отношении Москвы.

Победа демократов, может, и не была сокрушительной (им удалось отвоевать Палату представителей, однако республиканцы увеличили свое присутствие в Сенате), однако она демонстрирует уязвимость республиканцев Трампа. Это дает демократам "повод надеяться на то, что президентские выборы 2020 года пройдут для них более успешно, чем в ноябре 2016 года", считает постоянный автор Sueddeutsche Zeitung Торстен Денклер.

"Демократическая партия извлекла урок из горького поражения 2016 года: следует атаковать республиканцев и в тех штатах, которые традиционно их поддерживают", - говорится в статье.

Кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, ему придется настроиться на жесткую и, скорее всего, грязную предвыборную борьбу. "И все же: демократы доказали 6 ноября, что и в эпоху Трампа можно выиграть у его кандидатов", - резюмирует автор публикации.

"Результаты выборов в Конгресс США ознаменовали неудачу президента Дональда Трампа, но для российского лидера Владимира Путина они могут оказаться еще хуже", - пишет Foreign Policy. Журналисты Эми Маккиннон и Робби Греймер поясняют: "Новообретенное демократами большинство в Палате представителей сулит еще больше расследований российского вмешательства в выборы в США, а обе партии, вероятно, будут проталкивать дополнительные санкции в отношении Москвы (...)".

"Комитет по делам разведки Палаты представителей вновь начнет расследование российского дела", - пишет издание. Как ожидается, демократы примутся изучать финансовое положение Трампа и утверждения о российском вмешательстве в выборы.

Кроме того, "ожидаются новые санкции". Журнал перечисляет новые законопроекты, уже внесенные в Конгресс: "Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля" и "Акт о сдерживании". "Один из вероятных сценариев - объединение элементов обоих законопроектов в окончательном законе", - пересказывает газета слова Питера Харрелла, который ведал санкциями в Госдепартаменте при администрации Обамы.

Наконец, "Москва потеряла друга" в лице республиканца Даны Рорабахера, который проиграл выборы и лишился своего мандата в Палате представителей. Но есть и хорошая новость для российской стороны: сенатор Боб Коркер, один из главных разработчиков санкций в отношении России, уходит на пенсию, и его пост перейдет к Джиму Ришу, "верному стороннику Трампа".

"Россия в ужасе и отчаянии: на промежуточных выборах демократы получили большинство в Палате представителей" - утверждает в заголовке The Daily Beast.

"На российских государственных телеканалах сообщения о том, что американские демократы получили контроль над Палатой представителей, были названы "крайне негативным" для Кремля исходом событий, предсказывающим "политический хаос" в Вашингтоне, а новые санкции в отношении россиян теперь стали несомненными", - пишет журналистка Джулия Дэвис.

Автор замечает: "В то время как Кремль определенно не рад новостям из Америки, российский аппарат дезинформации оставался наготове, чтобы извлечь выгоду из ситуации в контексте своих продолжающихся попыток делегитимизировать выборы в США". "Американская фирма кибербезопасности Recorded Future ранее отследила в соцсетях сеть аккаунтов предположительно российского происхождения, которые активно продвигали утверждения о жульничестве избирателей в Техасе, Флориде и Огайо", - говорится в статье.

Немецкая Der Spiegel размышляет о вынужденной отставке генпрокурора США Джеффа Сешнса сразу после промежуточных выборов. Это, очевидно, трюк, призванный подорвать работу следователя по "российскому делу", считают журналисты Роланд Неллес и Марк Питцке.

"Уволить Мюллера напрямую было бы [для Трампа] политическим самоубийством. (...) Поэтому Трамп пытается сделать это через черный ход: в качестве исполняющего обязанности генпрокурора за командой Мюллера будет наблюдать Уитакер (...) Уитакер может отныне ограничивать расследования Мюллера, он может обескровить их, лишив кадровых и финансовых ресурсов, подавлять или даже прекратить вовсе под каким-нибудь предлогом. (...) Этот юрист из Айовы - верный трампист", - подчеркивают Неллес и Питцке.

"Остается открытым вопрос о том, почему Трамп реагирует так быстро сразу после выборов. Это паника? Что знает Мюллер? (...) Вполне вероятно, что Мюллер уже настроился на атаку из Белого дома после выборов, - полагают журналисты. - Возможно, он уже обезопасил свои наработки, чтобы быть уверенным в том, что и хитрейшая рокировка Трампа не сможет заблокировать расследование".

Возможно, спешку Трампа объясняет и то, что республиканцы по-прежнему обладают большинством в Конгрессе. "С 3 января это изменится: у демократов с их большинством в Палате представителей появятся новые возможности освещать это дело", - констатируют авторы материала.