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8 ноября 2018 г.
8 ноября 2018 г.

Шивали Бест | The Mirror

Ученые обнаружили "четкие доказательства" того, что излучение мобильных телефонов вызывает у крыс рак

"Ученые Национальной программы по токсикологии (США) обнаружили, что сигналы телефонов, где используются технологии 2G и 3G, вызвали у самцов крыс злокачественные опухоли сердца и головного мозга", - сообщает обозреватель The Mirror Шивали Бест.

Руководитель исследования Джон Бюхер сказал: "Мы полагаем, что связь между радиоизлучением и опухолями у самцов крыс реальна".

В то же самое время оказалось: крысы, которые испытывали воздействие излучения, жили дольше. Ученый Майкл Уайд предположил: дело в том, что у них реже наблюдались хронические проблемы с почками.

Издание подчеркивает: "К счастью, как говорят исследователи, все эти результаты необязательно означают, что излучение телефона оказывает тот же эффект на человека".

Источник: The Mirror


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