8 ноября 2018 г. Шивали Бест | The Mirror Ученые обнаружили "четкие доказательства" того, что излучение мобильных телефонов вызывает у крыс рак "Ученые Национальной программы по токсикологии (США) обнаружили, что сигналы телефонов, где используются технологии 2G и 3G, вызвали у самцов крыс злокачественные опухоли сердца и головного мозга", - сообщает обозреватель The Mirror Шивали Бест. Руководитель исследования Джон Бюхер сказал: "Мы полагаем, что связь между радиоизлучением и опухолями у самцов крыс реальна". В то же самое время оказалось: крысы, которые испытывали воздействие излучения, жили дольше. Ученый Майкл Уайд предположил: дело в том, что у них реже наблюдались хронические проблемы с почками. Издание подчеркивает: "К счастью, как говорят исследователи, все эти результаты необязательно означают, что излучение телефона оказывает тот же эффект на человека". Источник: The Mirror