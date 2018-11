8 ноября 2018 г. Чарли Сэвидж | The New York Times Как увольнение Джеффа Сешнса с поста генпрокурора США может сказаться на расследовании "российского дела" Решение президента Трампа уволить генпрокурора Сешнса и поручить исполнение его обязанностей Мэттью Г. Уитакеру заставило задуматься, что означает этот шаг для судьбы спецпрокурора Роберта С. Мюллера III, который руководит расследованием "российского дела", отмечает журналист The New York Times Чарли Сэвидж. Издание поясняет: надзор за расследованием Мюллера, который раньше вел замгенпрокурора Род Дж. Розенстайн, переходит к Уитакеру. "Сешнс взял самоотвод от надзора за делами, связанными с выборами 2016 года, сославшись на свою роль активного сторонника Трампа, так что Розенстайн был и.о. генпрокурора в отношении следствия, которое выясняет, были ли приближенные Трампа соучастниками российского вмешательства в выборы и чинил ли Трамп препятствия самому этому следствию. Он назначил Мюллера спецпрокурором", - напоминает издание. Теперь же, поскольку Уитакер не брал самоотвод, надзор за делом переходит к нему, а Розенстайн возвращается к своим обычным обязанностям в Минюсте. "Как относится Уитакер к расследованию Мюллера?" - задается вопросом газета и тут же приводит цитаты из его статьи от августа 2017 года, написанной до того, как Уитакер пришел работать в администрацию Трампа. Уитакер написал, что "расследование финансов Дональда Трампа или его родственников - нечто абсолютно за пределами той сферы, которая касается его избирательного штаба 2016 года и утверждений, что штаб координировал свои действия с российским правительством или кем-то еще". "Он утверждал, что Розенстайн должен приструнить Мюллера, дабы расследование не превратилось в "политическую рыбалку", - пересказывает журналист. По мнению автора, в качестве и.о. генпрокурора Уитакер "может приказать Мюллеру прекратить расследование какого-то конкретного вопроса или отклонить просьбы Мюллера о расширении его расследования". Также он может урезать финансирование, чтобы Мюллеру пришлось сократить штат сотрудников или смету. Уитакер может воспрепятствовать таким шагам Мюллера, как вызов Трампа повесткой на допрос или предъявление новых обвинительных заключений. Правда, по правилам о таких шагах следует уведомлять Конгресс. "Может ли Уитакер уволить Мюллера?" - поднимает вопрос газета. "Уитакер может решить, что Мюллер плохо исполняет свои обязанности, и уволить его либо отменить защиту, которую дает Мюллеру регулятивная норма, ранее задействованная Розенстайном, а затем уволить Мюллера без конкретной причины", - разъясняет автор. Завершив расследование, Мюллер должен представить доклад генпрокурору, а тот - решить, передать этот документ Конгрессу или не рассекречивать. В следующем году демократы в Палате представителей смогут потребовать предоставить им этот документ, но если администрация Трампа захочет воспротивиться, исход событий неясен, рассуждает автор. Источник: The New York Times