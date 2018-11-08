Мафия встречает мафию

"Армянская мафия, очевидно, сотрудничает в Германии с итальянской группировкой ндрангета", - к такому выводу пришли в ходе совместного расследования журналисты Der Spiegel Маик Баумгэртнер, Аксель Хеммерлинг, Людвиг Кендциа и Мартин Кноббе и телерадиокомпания MDR.

"Славная компания кружила по Неаполю: в черном мерседесе с эрфуртскими номерами сидели армянин, молодая румынка и два итальянца. Если в тот день, 17 февраля 2014 года, все прошло бы гладко, сейчас в Германии предположительно были бы в обращении фальшивые деньги в размере 124550 евро", - повествуют авторы публикации.

Как следует из документов расследования итальянской полиции, оказавшихся в распоряжении Spiegel и MDR, вечером того дня автомобиль был остановлен двумя карабинерами. В ходе обыска полицейские обнаружили фальшивые деньги в размере 124550 евро, пунктом назначения которых предположительно должен был стать Эрфурт.

"В Неаполе армянина, румынку и двух итальянцев заключили под стражу. Правда, через пару дней им разрешили уехать из страны, и лишь позднее суд Неаполя вынес им заочный приговор", - говорится в статье.

Когда в марте 2014 года информация об инциденте поступила в управление уголовной полиции Тюрингии (LKA), местные следователи насторожились, ведь уже с декабря 2013 года против нескольких армян из Эрфурта велось следствие по подозрению в распространении фальшивых денег. Арестованный в Неаполе армянин принадлежал к группе подозреваемых по этому делу, которых власти Тюрингии причисляли либо к армянской мафии, либо, как минимум, к ее окружению. Получив новую информацию, LKA и прокуратура ускорили расследование дела, передают журналисты.

"Однако в LKA Тюрингии, очевидно, никто не проверил информацию о двух итальянцах из автомобиля, - отмечает издание. - Микеле С. и Паоло Х. живут не в Италии, а в Ганновере, вместе с многочисленными родственниками. (...) По информации Spiegel и MDR, след этой семейной сети ведет к одной из влиятельнейших мафиозных группировок мира: калабрийской ндрангете".

"Подозрение в том, что армянская и итальянская мафия могут сотрудничать, не ново, - продолжают журналисты. - Уже несколько лет назад полицейские Тюрингии установили, что предполагаемые члены армянской мафии, среди которых были и фальшивомонетчики, взяли под свое управление итальянский ресторан в Эрфурте. По имеющейся информации, ранее он находился в руках участников ячейки ндрангеты".

"Армянский фальшивомонетчик и один из двух итальянцев, имеющий связи с ндрангетой, по-прежнему поддерживают связь. По информации Spiegel и MDR, 28 июля этого года автомобиль, в котором они находились, проверяли во время рейда по безопасности дорожного движения в Эрфурте", - сообщает издание.