Сешнсу придется уйти - вылетит ли скоро и Мюллер?

"Дональд Трамп меняет своего нелюбимого генпрокурора на верного сторонника. Вынужденный уход Джеффа Сешнса сразу после промежуточных выборов - это, очевидно, трюк, призванный подорвать работу следователя по "российскому делу", - считают журналисты Der Spiegel Роланд Неллес и Марк Питцке.

"Этим сенсационным решением спустя всего лишь несколько часов после выборов в Конгресс Трамп снова поставил все с ног на голову, - отмечают авторы статьи. - Ведь это не просто кадровые изменения, которые обычно происходят после американских промежуточных выборов. Вынужденная отставка Сешнса - уходит он, как он сообщил, вовсе не добровольно - это, вероятно, самый драматичный ход Трампа".

Генпрокурор долгое время был верным соратником президента. Однако Трамп "не смог простить Сешнсу, что тот уже в начале своего срока полномочий отказался от контроля над расследованием "российского дела" и (...) решил передать этот вопрос своему заместителю Роду Розенштейну. (...) Именно Розенштейн назначил потом спецпрокурора Мюллера, к большому недовольству президента. (...) В мировосприятии Трампа первейшая задача товарища по партии - защищать президента так, будто ты его адвокат", - повествуют журналисты.

"Уволить Мюллера напрямую было бы [для Трампа] политическим самоубийством. (...) Поэтому Трамп пытается сделать это через черный ход: в качестве исполняющего обязанности генпрокурора за командой Мюллера будет наблюдать Уитакер, пока не будет назначен новый генпрокурор, а до этого может пройти несколько месяцев. (...) Уитакер может отныне ограничивать расследования Мюллера, он может обескровить их, лишив кадровых и финансовых ресурсов, подавлять или даже прекратить вовсе под каким-нибудь предлогом. (...) Этот юрист из Айовы - верный трампист", - подчеркивают Неллес и Питцке.

"Остается открытым вопрос о том, почему Трамп реагирует так быстро сразу после выборов. Это паника? Что знает Мюллер? (...) Вполне вероятно, что Мюллер уже настроился на атаку из Белого дома после выборов, - полагают журналисты. - Возможно, он уже обезопасил свои наработки, чтобы быть уверенным в том, что и хитрейшая рокировка Трампа не сможет заблокировать расследование. Многочисленные дела, которые инициировал Мюллер, давно находятся в разных судах и прокуратурах, к которым Трамп и его люди имеют лишь ограниченный доступ. Там может быть продолжена работа Мюллера - даже если его уволят".

Возможно, спешку Трампа объясняет и то, что республиканцы по-прежнему обладают большинством в Конгрессе. "С 3 января это изменится: у демократов с их большинством в Палате представителей появятся новые возможности освещать это дело", - констатируют Неллес и Питцке.