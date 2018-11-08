Лиха беда начало

Победа демократов, может, и не была сокрушительной, однако она демонстрирует уязвимость республиканцев Трампа. Это дает повод для надежды, считает постоянный автор Sueddeutsche Zeitung Торстен Денклер.

"Даже с учетом того, что демократам удалось отвоевать Палату представителей Конгресса США, республиканцы увеличили свое присутствие в Сенате - не вопреки, а где-то и благодаря Трампу", - говорится в статье.

"Тем не менее, - продолжает журналист, - результаты прошедших выборов дают демократам повод надеяться на то, что президентские выборы 2020 года пройдут для них более успешно, чем в ноябре 2016 года, когда Трамп неожиданно для всех одержал победу над Клинтон, точнее, Клинтон проиграла Трампа. То, что выбор в пользу ее кандидатуры был ошибочным, показало в первую очередь ее поражение в индустриальных регионах страны, которые традиционно голосуют за кандидатов от Демократической партии. (...) Рабочие и безработные Висконсина, Мичигана и Пенсильвании посчитали Клинтон высокомерной и далекой от действительности".

Теперь демократы опять одержали победу в этих трех штатах, отмечает Денклер.

"Демократическая партия извлекла урок из горького поражения 2016 года: следует атаковать республиканцев и в тех штатах, которые традиционно их поддерживают. Джорджия и Техас считались до сих пор оплотом республиканцев. Тот факт, что кандидатам от республиканцев с трудом удалось одолеть там своих оппонентов, дает Демократической партии повод надеяться на успех, может быть, даже в 2020 году. То же самое касается и Флориды", - говорится в статье.

Кто бы ни стал кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, ему придется настроиться на жесткую и, скорее всего, грязную предвыборную борьбу. "И все же: демократы доказали 6 ноября, что и в эпоху Трампа можно выиграть у его кандидатов", - резюмирует автор публикации.