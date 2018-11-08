Любезный миллиардер

"Полиция Монако арестовала олигарха Дмитрия Рыболовлева - сообщается, что на своей второй родине он давал взятки полиции и юстиции", - передают журналисты Süddeutsche Zeitung Оливер Майлер и Франк Нингуйзен.

"Для обыска дома полиция князя пришла без предупреждения. А какой дом они обыскивали! Пентхаус в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло, очевидно, является самой дорогой недвижимостью в мире, его стоимость - около 300 млн евро. Открытый вид на Средиземное море, причал для яхт, а раз в год - и на болиды "Формулы-1", - повествуют авторы статьи.

"Богачи со всего мира приезжают в княжество, прежде всего, потому, что там не платят налоги. У российского предпринимателя и бывшего олигарха, вероятно, была еще одна причина, - отмечают Майлер и Нингуйзен. - По крайней мере, в Монако ходили домыслы о том, что Рыболовлев в первую очередь преследовал цель получить паспорт, который, по его расчетам, защитил бы его от международной налоговой полиции - и от длинной руки Владимира Путина".

"Футбол Рыболовлева не интересовал, он родом из Перми, где, прежде всего, играют в хоккей, - продолжают журналисты. - Однако, когда в 2011 году ФК "Монако" переживал кризис в спортивной и финансовых сферах, Рыболовлев воспользовался ситуацией. За символические деньги княжеское семейство Гримальди продало россиянину свое некогда любимое хобби. Князь и спаситель часто появлялись вместе. Рыболовлев вернул клубу былую славу".

"Но и вне футбола миллиардеру удавалось играючи и эффектно оставаться на слуху", - отмечают авторы, напоминая о покупке дочерью Рыболовлева греческого острова Скорпиос, приобретении им у Трампа особняка в Палм-Бич, неудавшейся попытке построить копию Версальского дворца у Женевского озера, судебном разбирательстве с арт-дилером Ивом Бувье.

По информации, опубликованной порталом Football Leaks, у Рыболовлева и влиятельного португальского футбольного агента Жорже Мендеша был тайный инвестиционный фонд на Кипре. "Трансферы игроков и предоставление их в аренду - вероятно, очень прибыльный бизнес. Но теперь нить успеха оборвалась, команда проигрывает и снова стоит в конце рейтинга. Альбер II в последнее время больше не появлялся так охотно вместе с Рыболовлевым. (...) Говорят, уже есть новые потенциальные покупатели. Князь был бы рад отделаться от этого скандала, вместе с неугодным жителем пентхауса в Belle Epoque", - пишут журналисты в заключение.