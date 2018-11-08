Подмостки, означающие тюрьму

В Москве начался судебный процесс над Кириллом Серебренниковым, Софьей Апфельбаум, Алексеем Малобродским и Юрием Итиным. Их обвиняют в том, что они создали в 2011 году театральный проект "Платформа", чтобы присвоить бюджетные средства, поделив их между собой, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Понимает ли он, в чем его обвиняют? - спрашивает судья Ирина Аккуратова, зачитав текст обвинений. "Нет. Слова понятны, смысл я понять не могу", - отвечает Серебренников.

Давая показания, режиссер вспоминает о том, как все началось - со встречи с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым в марте 2011 года. Серебренников предложил ему свою концепцию, как при помощи театра, танца, музыки и видео приблизить Россию в сфере искусства к мировым высотам. "Через несколько месяцев он получил одобрение из Кремля", - говорится в статье.

49-летний режиссер работал в Штутгарте, Берлине и Вене, его фильмы демонстрировались на фестивалях в Каннах и Локарно. "В Цюрихе в постановке российского режиссера прошла премьера Così fan tutte, руководил процессом Серебренников из Москвы: он находится под домашним арестом. Через адвоката из Москвы в Цюрих и обратно курсировали десятки флешек с записями репетиций и указаниями режиссера", - сообщает Ханс.

"За три года и три месяца существования "Платформы" она дважды была отмечена престижной премией "Золотая маска". В этом году Серебренников снова номинирован на самую престижную театральную премию в России", - указывает журналист.

"По логике следователей получается, что мы украли деньги, чтобы на них три года финансировать "Платформу", - подытоживает режиссер. "Бухгалтерия и театр - это разные вещи. Но этого судебного процесса не было бы, если бы первое обходилось без второго", - замечает Ханс.

"Театры и музеи в России вряд ли смогли бы работать, если бы не находили лазейки среди дебрей параграфов. Любой другой театр и, пожалуй, музей мог бы оказаться в зале суда по тем же причинам. Это становится еще одной причиной солидарности среди коллег. С этим страхом в душе лишний раз подумаешь, стоит ли ставить что-то нелояльное на сцене или все-таки предпочесть что-то, что никого не спровоцирует", - резюмирует журналист.