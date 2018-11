8 ноября 2018 г. Бенуа Фокон | The Wall Street Journal Эмбарго на иранскую нефть неожиданно оказалось выгодным для России "У свежего пакета антииранских санкций обнаружился первый бенефициар - Россия", - утверждает журналист The Wall Street Journal Бенуа Фокон. "В понедельник США начали применять жесткий новый набор экономических ограничений в отношении Ирана, в том числе пригрозили санкциями покупателям иранской нефти. Это заставило нефтеперерабатывающие заводы в Европе и Азии, которые в недавнее время были крупными покупателями иранской нефти, искать альтернативные источники поставок. Российские нефтяные компании заполнили вакуум, уводя у Ирана покупателей. Россия и Иран экспортируют нефть схожих марок, так что нефтепереработчикам относительно легко переключиться", - говорится в статье. Однако, по мнению газеты, Москва одновременно протягивает Тегерану спасательный круг - "заявляет, что планирует не считаться с санкциями США и приобретать нефть, экспортируемую Ираном. Она вызывается расплачиваться исключительно по бартеру, а затем перерабатывать нефть для внутреннего потребления. В результате высвободится российская нефть для экспорта на более выгодные рынки". "Россия играет по принципу "и нашим, и вашим", - заметила Хелима Крофт (брокерская фирма RBC, Канада). Россия считает Иран одним из ключевых союзников в Сирии, напоминает издание. "В последние месяцы Москва неоднократно заявляла, что будет покупать не менее 100 тыс. баррелей иранской нефти в день", - пишет газета. По утверждениям российского министерства нефти, она вызывается расплачиваться российским оборудованием и продовольствием. Россия также обещает инвестиции в иранский нефтяной сектор. По мнению автора, Россия менее уязвима для кар США, чем другие покупатели иранской нефти: "она уже находится под американскими санкциями, а ее экономика и финансовая система в меньшей мере связаны с США, чем у западноевропейских стран". "По сравнению с прошлым годом Россия увеличила добычу на почти полмиллиона баррелей в день и недавно поставила рекорд добычи за последние 30 лет", - пишет газета. Часть этой нефти приобретается теми, кто опасается покупать иранскую. "Например, итальянские нефтеперерабатывающие компании Eni SpA и Saras SpA берут больше российской нефти, особенно популярной марки Urals, чтобы возместить утрату иранской нефти, говорят информированные источники", - пишет газета, отмечая, что представители Eni и Saras не ответили на просьбы о комментариях. "Это уже вылилось в рост доходов топливно-энергетических госкомпаний Москвы", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal