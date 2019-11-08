Как столяр чуть было не изменил мир, совершив покушение на Гитлера

80 лет назад Георг Эльзер отважился совершить покушение на Гитлера. Чтобы изменить мир, ему не хватило лишь 13 минут, пишет немецкий журнал Focus. Если бы 8 ноября 1939 года бомба Эльзера взорвалась лишь на несколько минут раньше, фюрер был бы убит.

"Осенью 1939 года Георг Эльзер спрятал в мюнхенской пивной "Бюргербройкеллер" свою "адскую машину". Так он называл свою самодельную бомбу, с помощью которой этот простой мужчина из швабского Кенигсбронна, возможно, спас бы жизнь 50 млн человек", - повествует журналист Тим Прёзе.

"О своем намерении Эльзер не рассказывал никому. Верующий католик доверял свои мысли лишь Богу в молитве, написано в протоколах его допросов. На протяжении 30 дней Георг Эльзер по вечерам приходил в пивную, всегда заказывал самое просто блюдо за 60 пфеннигов и ждал, пока он сможет незаметно исчезнуть в подсобном помещении. Там он выжидал, пока пивная закроется, поднимался на галерею и опускался на колени перед одной из несущих колонн", - пишет автор статьи.

"Это была колонна, которая стояла непосредственно позади трибуны, за которой Гитлер ежегодно выступал 8 ноября, вечером перед годовщиной его неудавшегося путча. Кусок за куском Эльзер выдалбливал колонну, чтобы спрятать там свою бомбу. Ночь за ночью он сидел перед ней на давно израненных коленях".

"Бомба Эльзера взорвалась ровно в рассчитанное им время в 21:20, однако так как Гитлер и его свита не могли покинуть покрытый туманом Мюнхен на самолете и были вынуждены ехать на поезде, его выступление длилось меньше, чем во все предыдущие годы. Поэтому бомба взорвалась, когда зал был уже почти пустым. Погибли 8 человек", - говорится в статье.

В Берлине, недалеко от бывшего бункера фюрера, с 2011 года стоит самый большой памятник Эльзеру высотой 17 метров. Также и на родине Эльзера в Кенигсбронне возвели памятник мужчине. "Его туловище и голову скульптор Фридрих Франкович выполнил из простой стали, которая сегодня покрыта ржавчиной. Его руки, которыми он так ловко изготовил свою "адскую машину", сделаны из высококачественной стали и поэтому по сей день сияют серебром". На памятник, пишет Прёзе, не раз посягали неизвестные.

В музее-мемориале концлагеря Дахау сегодня можно посетить камеру Эльзера. "Темный коридор ведет к его сырой темнице, которую едва освещает крошечное окно. Охранники могли круглосуточно наблюдать за ним через решетку. Они разрешали заключенному музицировать и позволили ему смастерить для себя цитру", - повествует журналист.

"За крематориями бывшего лагеря и сегодня находится небольшой лес. Место казни концлагеря. 9 апреля 1945 года, за несколько дней до освобождения лагеря, обер-шарфюрер убил Георга Эльзера, "особого заключенного фюрера", выстрелив ему в затылок".

"Гитлер лично отдал приказ об убийстве, который шеф гестапо Генрих Мюллер передал срочным сообщением коменданту концлагеря Дахау. В сообщении разъяснялось, как следует скрыть это малодушное убийство и возложить вину за него на союзников. Мюллер указал, что "Эллер" - кодовое имя Эльзера - должен был "якобы" быть смертельно ранен во время одной из "террористических атак" союзников в окрестностях Дахау. "Для этой цели я прошу при возникновении такой ситуации ликвидировать "Эллера", не привлекая никакого внимания", - говорилось в сообщении".

"Прошли десятки лет, прежде чем Эльзера наконец-то признали тем, кем он являлся: человеком с большой совестью и таким же большим мужеством, доказательством того, что при желании и "маленький человек" мог уже на раннем этапе распознать несправедливость нацистского режима", - указывает Прёзе.

"Свой поступок Эльзер объяснил просто: "Я хотел предотвратить войну". А затем он добавил в протокол нетленное послание, заключенное всего в трех коротких предложениях: "Я был свободным человеком... Нужно делать то, что правильно. Если человек не свободен, все погибает", - передает Focus.