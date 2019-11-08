Использование смартфонов отрицательно влияет на белое вещество мозга детей

"Все больше родителей позволяют своим детям беспрепятственно играть со смартфонами и планшетами. Новое исследование, проведенное в США, показало, насколько действительно опасна такая цифровая "няня", - сообщает немецкий журнал Focus.

Ученые из команды Джона Хаттона из Медицинского центра детской больницы Цинциннати установили, что "слишком долгое нахождение перед экраном гаджетов оказывает негативное влияние на белое вещество мозга, которое играет огромное значение для развития навыков речи и письма", передает издание.

"Для своего исследования, опубликованного в научном журнале JAMA Pediatrics, исследователи проанализировали МРТ-снимки мозга 47 детей в возрасте 2-3 лет. В зависимости от того, как долго дети использовали гаджеты, были зафиксированы различия в белом веществе мозга. Дети, игравшие в смартфон или планшет без присмотра родителей более одного часа в день, имели менее развитые структуры головного мозга", - говорится в статье.

Своим исследованием американские ученые в очередной раз подтвердили давнее предположение о вредном воздействии чрезмерного использования смартфонов. Так, Томас Фишбах, президент ассоциации педиатров Германии, лишь недавно говорил в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung о "катастрофических последствиях" использования смартфонов для развития детского организма. По его словам, сегодня родители все чаще вместо игр и осознанных занятий оставляют детей наедине со смартфоном. "Иногда и за обеденным столом! Ужасная тенденция", - подчеркивает Фишбах. В этом педиатр видит одну из главных причин того, почему дети сегодня все чаще страдают от снижения концентрации.

По словам врача, длительную атаку со стороны гаджетов тяжело пережить даже "самому лучшему мозгу". Чем больше ребенок использует гаджеты, тем слабее его результаты в школе, показали многие исследования. В связи с этим главный педиатр Германии призывает: дети до 11 лет не должны использовать смартфоны, передает Focus.