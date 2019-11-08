"Резкие слова" для Меркель, "золотые слова" для Москвы: реакция на заявления Макрона о НАТО

"(...) В четверг, 7 ноября, Эммануэль Макрон в интервью английскому еженедельнику The Economist признал, что Организация Североатлантического договора (НАТО) находится в состоянии "смерти мозга". Французский президент объясняет это освобождением от обязательств США по отношению к своим союзникам, в частности, в Сирии, и позицией Турции, являющейся членом Атлантического альянса. Саммит организации пройдет в Лондоне в начале декабря", - пишет Le Monde.

"Необходимо "внести ясность сейчас, каковы стратегические цели НАТО", подтвердил глава государства, который с самого начала своего мандата выступал за "наращивание обороноспособности Европы". "Нет никакой координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО, и мы являемся свидетелями агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без координации, - подчеркнул он. - То, что произошло, является огромной проблемой для НАТО".

"Канцлер Ангела Меркель быстро прокомментировала эти заявления в четверг в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом- сообщает газета. "Я не считаю, что такое резкое заявление было необходимо, хотя у нас и есть проблемы, и мы должны взять себя в руки", - сказала она. "Резкие слова" Макрона не соответствуют "моей точке зрения на сотрудничество в рамках НАТО", добавила канцлер. Столтенберг, со своей стороны, сказал, что НАТО остается "сильным", отметив, что Соединенные Штаты и Европа "работают вместе больше, чем мы это делали в течение десятилетий".

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", - написала, со своей стороны, официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя высказывания Макрона по поводу НАТО. При этом в том же интервью президент Франции произнес суровые слова о России, модель которой, по его мнению, "неустойчива", - говорится в статье.

Наконец, госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции в Лейпциге (Германия), что НАТО остается "исторически одним из наиболее важных стратегических партнерств". Он воспользовался возможностью напомнить о требовании Дональда Трампа к странам-членам Альянса лучше "разделять бремя" его финансирования - сам президент США в январе 2017 года назвал НАТО "устаревшей" организацией", - передает Le Monde.

"В длинном интервью The Economist президент Франции также выразил свою обеспокоенность "необычайной уязвимостью" Европы, которая "исчезнет", если она "не будет мыслить себя в качестве державы в этом мире". "Я не думаю, что нужно драматизировать происходящее, я стараюсь ясно все осознавать", - подчеркивает Эммануэль Макрон, который видит три основные опасности для Европы: она "забыла, что она является сообществом", "отклонение" американской политики от европейского проекта и возвышение китайской державы, "которая явно отводит Европу на второй план". (...)