"Либеральная демократия больше не представляется обязательным примером для подражания"

"(...) Падение Берлинской стены я пережил в Москве, где я тогда находился на посту. В то время не было никаких сомнений в том, что это невероятное событие так или иначе предвещало конец Советского Союза. Самым ярким доказательством явилось то, что советское руководство больше не считало себя способным остановить народное движение, стреляя в толпу, как это было, например, в Будапеште в 1956 году. (...) Cамое главное, Горбачев и его коллеги больше не считали себя вправе защищать коммунистическую систему, прибегая к силе", - пишет Мишель Дюкло, бывший дипломат, специальный советник Института Монтеня, на страницах Le Monde.

"В Москве, в самом сердце социалистического лагеря, в 1989 году было ясно, что легитимность теперь перешла на сторону Запада, на сторону политического либерализма, который в ту эпоху во всех умах связывался с экономическим либерализмом. 30 лет спустя в интервью британской экономической газете Financial Times, опубликованном в июне, президент Владимир Путин, пользуясь случаем, указал, что либеральная модель, по его мнению, устарела. "Традиционные ценности, - сказал преемник Горбачева, - стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование".

"Неужели Путин отказался бы от либеральной модели несколько лет назад? Вероятно, нет, поскольку своего рода геополитический сдвиг, который изменил мышление, произошел на рубеже 2014-2016 годов, когда ВВП Китая по паритету покупательной способности (ППС) сравнялся с американским. Россия вмешалась в дела Сирии, в Великобритании возник "Брекзит", а в Белый дом был избран Дональд Трамп. Мы вступили в то, что можно назвать миром "новых авторитарных лидеров": именно "сильные личности", автократы, популистские лидеры и другие диктаторы сегодня определяют дух нашего времени", - считает Дюкло.

"Отныне больше внимания привлекают не стратегии государств, а суета встреч, размолвок, примирений между Дональдом Трампом, Си Цзиньпином, Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции, Виктором Орбаном в Венгрии, Нарендрой Моди в Индии, Биньямином Нетаньяху в Израиле, Мохаммедом Бен Салманом в Саудовской Аравии и некоторыми другими, такими как Жаир Больсонаро в Бразилии или Маттео Сальвини в Италии. Эти персонажи происходят из разных слоев общества, некоторые из них являются признанными диктаторами, другие руководят сбившимися с пути демократиями, остальные находятся в переходном периоде. Все они в той или иной степени, безусловно, используют своего рода антилиберальный инструментарий, где нагромождаются национализм, клептократия, централизация власти, ограничение свобод, презрение к верховенству закона и претензии на воплощение чаяний народа", - анализирует автор статьи.

"(...) Появление популизма на Западе - если позволить себе слишком схематичное определение, способствует усилению авторитаризма на Востоке и Юге. Дональд Трамп представляет собой крупную фигуру, которая венчает популистскую волну и поддерживает авторитаризм благодаря своей симпатии к автократам и своему безразличию к демократическим ценностям, при этом он выступает против движения Китая в сторону гегемонии", - утверждает Дюкло.

"(...) Известно также, что Владимир Путин всячески финансирует и поддерживает движения, враждебные европейскому проекту", - продолжает бывший дипломат.

"(...) Перед лицом традиционных демократических правительств возникло некое параллельное антилиберальное пространство (...), - считает Дюкло. - Однако не стоит полагать, что атмосфера настоящего времени будет преобладать вечно: акции протеста в Алжире, Хартуме (Судан), Гонконге, Москве и других местах или муниципальные выборы в Стамбуле наводят на мысль о том, что авторитарная модель, в свою очередь, неизбежно вступит в кризис. Если средний класс развитых стран начинает сомневаться в достоинствах либеральной модели, то гражданские общества во многих других странах бросают вызов правлению авторитарных режимов", - анализирует эксперт.

"Однако 30 лет спустя либеральной демократии действительно угрожают как снаружи, так и изнутри. Прежде всего, она должна защищаться путем переосмысления либерализма, как политического, так и экономического, поскольку таково условие восстановления легитимности демократии, которая сегодня больше не является очевидной, в отличие от того, что происходило в 1989 году", - резюмирует Мишель Дюкло.