8 ноября 2019 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Россия провела рейд в Физическом институте. Кремленологи озадачены "Физический институт имени П. Н. Лебедева помог Советскому Союзу произвести взрыв его первой ядерной бомбы, рассчитал, как создать водородную бомбу, и в течение десятилетий шел в авангарде достижений российской науки. Семи ученым института была присуждена Нобелевская премия, - передает The New York Times. - Поэтому на прошлой неделе стало неожиданностью, когда вскоре после празднования 85-летия основания прославленного института внезапно коридоры института заполонили сотрудники спецслужб в масках и вооруженные автоматами". "Они провели обыск в офисе директора института, Николая Колачевского, и допрашивали его в течение 6 часов о предполагаемом сговоре с целью экспорта оптических окон, которые могут быть использованы в военных целях. Позднее он осудил рейд как "маски-шоу", - пишет журналист Эндрю Хиггинс. "(...) Операция положила начало очередному раунду того, что в последние месяцы стало любимой, разве что депрессивной, салонной игрой российской интеллигенции: попытке отгадать, почему силовики (...) действуют так странно и в своем роде вразрез с заявленными президентом Владимиром Путиным задачами политики", - говорится в статье. "Рейд также стал мрачным примером того, почему, несмотря на свое научное мастерство, России так тяжело дается диверсифицировать экономику страны в других областях, помимо простого выкачивания нефти, газа и других ресурсов из земли. Путин многие годы призывал ученых не ограничиваться книгами и лабораториями и использовать свои таланты мирового уровня, чтобы помочь строить современную экономику, - указывает автор. - Однако те, кто пытается так сделать, серьезно рискуют нарваться на обыски вооруженных людей в масках. Такие дела обычно тянутся месяцами и годами, разрушая карьеры и нервы подозреваемых, даже если в итоге их оправдывают. Так было в случае Дмитрия Трубицина, бывшего физика, арестованного в 2017 году в связи с успешной хай-тек компанией, созданной им в Сибири с другими учеными. Более года спустя дело закрыли из-за отсутствия доказательств, которые подкрепляли бы обвинения в том, что он проводил преступную схему для обмана регулирующих органов". "На прошлой неделе, одновременно со своим налетом на Физический институт имени Лебедева, спецслужбы провели совершили рейды в отношении ученых и членов их семей. Судя по всему, главной целью была Ольга Канорская, дочь одного из ученых института и владелица частной компании, которая располагается в арендованном офисе в институте и ведет небольшой бизнес по продаже делом по продаже высокоточного стекла", - говорится в публикации. "Устрашающий масштаб расследования, с участием десятков вооруженных полицейских, мобилизованных для рейдов, "наглый, глупый и очень пугающий", заявил 36-летняя Канорская в интервью. Сотрудники служб безопасности ворвались к ней в квартиру, когда она пила свой утренний кофе. Они рылись в ее личных вещах в поисках доказательств по обвинению, которое Канорская называет "полностью вымышленным" - что она попыталась экспортировать в Германию стекла с потенциальной возможностью военного использования, а это преступление карается лишением свободы от 7 до 20 лет", - пишет журналист, отмечая, что женщину задержали для допроса полицейские следователи и офицер ФСБ. "(...) Сага в Физическом институте привела к возникновению массы теорий, пытающихся дать объяснения происходящему, - подчеркивается в публикации. - По одному распространенному мнению, это дело связано с грядущими выборами в Российскую Академию Наук и жестким соперничеством между Физическим институтом имени Лебедева и Курчатовским институтом, центром ядерных исследований. Его возглавляет Михаил Ковальчук, чей брат, Юрий Ковальчук, работает банкиром в Санкт-Петербурге и является старым и близким другом Путина". "Михаил Ковальчук и директор Института Лебедева Колачевский оба являются кандидатами на выборах в Академию Наук. В прошлом между двумя учеными также происходили стычки относительно планов Курчатовского института по коммерциализации своих ядерных проектов", - говорится в статье. "(...) Другая теория заключается в том, что ФСБ просто нужно было дело о контрабанде, связанное с оборонной отраслью, чтобы внести его в ежегодный отчет до окончания года. Еще одна точка зрения - что российский деловой конкурент, завидующий экспортным поставкам компании Канорской, дал взятку службам безопасности, чтобы выбить своего противника из колеи", - отмечает журналист. "Канорская не знает наверняка, что спровоцировало ее перипетии. "Все, что я знаю наверняка, - говорит она, - это то, что дело полностью сфабрикованное и заказное". "(...) Неформальное сообщество российских академиков и ученых под названием Клуб "1 июля" назвало дело "маскарадом", а известные представители интеллигенции вступили в дискуссию в социальных сетях с возмущенными сообщениями, в которых осуждали спецслужбы", - информирует The New York Times. Источник: The New York Times