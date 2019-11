8 ноября 2019 г. Эндрю Креймер | The New York Times Президент Украины Зеленский хотел уступить требованиям Трампа, пока удача не спасла его "(...) Было начало сентября, и новый президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с тяжелым выбором: или капитулировать перед требованиями президента Трампа и публично объявить о начале расследований против его политических противников, или отказаться и потерять столь необходимую военную помощь, - передает газета The New York Times. - Разблокировать эту помощь может только Трамп, сообщили ему два американских сенатора, и время было на исходе. Если деньги - почти 400 млн долларов - не разблокировать до окончания фискального года 30 сентября, они могут быть полностью потеряны. В течение нескольких дней высокопоставленные помощники обсуждали этот вопрос в многочисленных сообщениях в Whatsapp и на встречах в Киеве, столице Украины. Избегание поддержки политики той или иной партии в США всегда было первым правилом украинской внешней политики, но военная помощь была крайне необходима для войны против поддерживаемых Россией сепаратистских сил на востоке Украины, конфликта, который с момента своего начала в 2014 году унес 13 тыс. жизней". "К тому моменту, однако, сотрудники Зеленского уже неохотно склонялись к тому, что казалось неизбежным, и планировали публичное объявление о расследованиях, - сообщает автор статьи Эндрю Креймер. - Это было судьбоносное решение для молодого президента, избранного на антикоррупционной платформе, которая включала обещание положить конец политически мотивированным расследованиям. Отрывки этих внутренних дебатов на Украине попали в украинские новостные СМИ и просочились в свидетельские показания в Конгрессе США, став частью процедуры импичмента, начатой после того, как всплыли обвинения о требованиях Трампа". "Но интервью в Киеве с правительственными чиновниками, законодателями и другими людьми, близкими к правительству Зеленского, вскрывают новые детали о том, как высокопоставленные украинские чиновники в итоге решили уступить просьбе Трампа - но, по мановению судьбы, им так и не пришлось этого сделать", - говорится в статье. "Советники выступали в пользу того, чтобы "подчиниться тому, что требовалось, говорит Петр Бурковский, старший научный сотрудник Фонда "Демократической инициативы", который имеет тесные связи с украинским правительством. Они были готовы это сделать, несмотря на риск потерять поддержку обеих партий в США, произведя впечатление содействия кампании переизбрания Трампа. "Цена была высока", - говорит он. "(...) Во вторник, давая свидетельские показания в Конгрессе, главный посланник Трампа на Украине Гордон Сондленд признал, что администрация Трампа удержала военную помощь с целью давления на Зеленского, чтобы он публично заявил о двух расследованиях: первое относительно того, требовал ли бывший вице-президент США Джозеф Байден-младший увольнения генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность Burisma, компании по добыче природного газа, членом правления которой был его сын. Второе расследование было связано с недоказанными обвинениями, что Украина, а не Россия вмешалась в выборы 2016 года для продвижения кандидатуры Хиллари Клинтон", - напоминает издание. - 25 июля, во время телефонного разговора, который спровоцировал жалобу информатора и инициировал процедуру импичмента, Зеленский в частном порядке заверил, что правительство рассмотрит эти вопросы". Однако публичное заявление украинского президента были бы более политически выгодными для Трампа, говорится в публикации. "Трамп хотел, чтобы президент Украины выступил на CNN, гласят показания Уильяма Тейлора-младшего, высокопоставленного американского дипломата на Украине (...)", - информирует издание. "Практически все главные советники Зеленского выступали за то, чтобы он сделал публичное заявление, сообщил один из чиновников, участвовавших в дебатах. Военная помощь США, соглашались они, а также дипломатическая поддержка приближающихся мирных переговоров по окончанию войны перевешивает риски создания впечатления о поддержке одной стороны в американской политике", - указывается в статье. "(...) Решившись в итоге уступить просьбе Белого Дома, сотрудники Зеленского спланировали, что президент сделает заявление 13 сентября в рамках интервью с Фаридом Закарией, ведущим еженедельных новостей на CNN, - пишет The New York Times. - Однако (...) события в Вашингтоне спасли украинское правительство от принятия любого окончательного решения и устранили необходимость делать заявление". "Информация о заморозке военной помощи просочилась, и в Конгрессе поднялся шум, - продолжает автор. - За два дня до запланированного интервью администрация Трампа разморозила помощь и канцелярия Зеленского быстро отменила интервью (...)". "Павел Климкин, который был министром иностранных дел Украины до смены правительства 29 августа, отметил, что никто с уверенностью не может сказать о том, что именно Зеленский в итоге говорил бы в интервью, поскольку обсуждались различные версии заявления", - говорится в публикации. "Судя по контактам, которые имели место, сложно сказать, привели ли бы они или привели ли к конкретным сделкам", - заявил Климкин в интервью. Публично Зеленский настаивал, что никогда не дал бы приказа о политизированном преследовании. В любом случае, говорит Климкин, украинские чиновники, по крайней мере, были хорошо осведомлены о ставках - обмене содействия США на политические милости, хотя сторонники Трампа и настаивали на том, что они не должны были рассматривать отношения в этом свете. "Мы не идиоты, по крайней мере, не все из нас", - заявил Климкин. Источник: The New York Times