Безопасности не существует

"Репрессии против журналистов - обычное явление в России. Однако на конференции ОБСЕ по свободе СМИ об этом никто не хотел слышать", - пишет журналистка немецкого издания Die Tageszeitung Инна Хартвих.

"Диана Качалова пыталась пошутить. "Можно порекомендовать Государственной Думе принять закон об исполнении законов", - сказала петербургская журналистка. В советские времена шутки были для людей возможностью справиться с тяжелыми буднями", - отмечает издание.

"Качалова пишет для "Новой газеты", оппозиционной газеты, сотрудники которой то и дело подвергаются угрозам, нападениям, некоторые были убиты. По сей день раскрыта лишь малая часть преступлений. Хотя, как часто подчеркивают здесь, в гостинице "Украина" (...), журналисты, адвокаты и функционеры, существует так много прекрасно написанных законов. Однако когда эти законы терпят неудачу перед произволом юстиции и бездействием следственных органов, они остаются пустыми словами", - подчеркивает Хартвих.

Организованная ОБСЕ и российской стороной конференция была посвящена свободе СМИ и безопасности журналистов в России и остальных 56 государствах-участниках ОБСЕ. На ней собрались "те, кто говорят: "В России можно убивать журналистов, и никому не придется нести за это ответственность", и те, кто жалуется на то, что их называют "пропагандистами", передает издание.

"Это мероприятие призвано показать, как хорошо обстоят дела со свободой прессы в России: посмотрите, какой у нас плюрализм, здесь каждый может высказать свое мнение, каждый имеет право открыто и резко критиковать государство! И это мероприятие, на котором становится очевидным то, что эта свобода прессы не является неограниченной".

"В рейтинге свободы прессы, ежегодно составляемом "Репортерами без границ", Россия в этом году заняла 149 место. Страна за несколько лет едва ли улучшила свою позицию. Сергей Лавров считает организацию инструментом парижского правительства и жалуется на дискриминацию российских СМИ, на Украине, а также в Великобритании и Франции. (...) "Причина простейшая: мы же во всем виноваты", - сказал Лавров. Привычное представление Россией себя в роли жертвы", - комментирует издание.

Именно это противопоставление "мы" и "они" прошло через все мероприятие, пишет автор статьи. "Мы, Россия, которая всегда находится в положении "смирно", и они, Запад, которому всегда есть к чему придраться. Мы, государственные журналисты, которых обвиняют в пропаганде, и они, независимые, но едва ли обладающие широким влиянием. (...) И над всеми стоит закон, продуманный и хорошо сформулированный. Который иногда применяется, иногда нет. Безопасности в России не существует. Ни для "нас", ни для "них", - констатирует Die Tageszeitung.