Путинский шпион - который выпал из окна?

"Берлин, 19 октября 2021. (...) В 7.20 утра было обнаружено тело 35-летнего сотрудника российского посольства в Берлине. По всей видимости, он выпал из окна. Или же его сбросили. Или положили на землю? Причина смерти неясна. Как и точное время смерти", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Смерть у посольства России: немецкие органы безопасности убеждены, что погибший был агентом Кремля. Его имя: Кирилл А. Жало. 14 июня 2019 года вместе со своей женой Александрой он был аккредитован в качестве дипломата министерством иностранных дел Германии. Но немецкие спецслужбы считают, что он работал по "легенде", то есть был шпионом под прикрытием", - говорится в публикации.

"Жало - не простой сотрудник: его отец Алексей - генерал-лейтенант российской службы внутренней разведки ФСБ, то есть погибший перед посольством - сын одного из самых высокопоставленных офицеров разведки страны. Отец Жало отвечает за "мокрые дела" - за убийства от имени Кремля. В частности, он ответственен за убийство, совершенное в 2019 году в берлинском парке Малый Тиргартен - через несколько недель после того, как его сын Кирилл официально приступил к работе в качестве второго секретаря посольства в Берлине".

"Полиция Берлина не смогла возбудить дело об убийстве. Посольство помешало. Тело быстро вывезли из страны", - пишет издание.

"Остались лишь вопросы: несчастный случай? Самоубийство? Кремлевское убийство? Или месть отцу и его боссу, кремлевскому лидеру Владимиру Путину?".

"В региональном суде Берлина продолжается судебный процесс по делу о заказном убийстве в парке Малый Тиргартен: 23 августа 2019 года кремлевский наемный убийца застрелил в центре Берлина гражданина Грузии. Отвечал за это отец Жало. Убийство было обеспечено и подготовлено группой агентов и сотрудников посольства, в котором работал агентом Кирилл Жало".

"На отца также возлагают ответственность за исполнение отравления (с помощью яда "Новичок") перебежчика из КГБ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в британском Солсбери, покушения на убийство критика Кремля Алексея Навального и серии убийств чеченцев, живших в изгнании в Западной Европе", - пишет Bild.

"Западные следователи предполагают: сын Кирилл мог быть убит из мести. Иностранной спецслужбой. Умышленно перед российским посольством - или даже внутри него. Послание ясно: мы найдем вас - даже там, где вы чувствуете себя в безопасности".

"Уже более 100 лет город считается столицей агентов. Особенно во время холодной войны, - отмечает издание. - Всему миру известно, что во время холодной войны на мосту Глинике между Берлином-Ванзее и Потсдамом происходил обмен агентами. Во времена ГДР Берлин-Карлсхорст был западной штаб-квартирой печально известного КГБ: оттуда велась работа в ГДР и, прежде всего, против Запада".

"С тех пор кремлевская сеть тайно работает через компании, институты, объединения и аналитические центры. Многие старые структуры КГБ сегодня приватизированы".

"По оценкам экспертов, в Германии насчитывается от 3 тыс. до 5 тыс. активных и "спящих" шпионов, информаторов и агентов влияния россиян. Среди них: множество "нелегалов", которых еще в советское время тайно ввозили в обе части Германии (примерно по 100 человек в год): это агенты, которых можно "активировать" в случае необходимости. Одни активно участвовали, например, в попытке распространить движение Pegida из Дрездена в Потсдам. Другие выступали в качестве статистов в инсценированных небылицах российских СМИ ("дело Лизы")".

"Более 300 россиян работают в посольстве в Берлине - 25% из них считаются агентами. При этом шпионов то и дело разоблачают: всего несколько недель назад генеральный прокурор ФРГ в Потсдаме арестовал мелкого служащего посольства Великобритании. Он передавал документы. В июне в Аугсбурге был арестован Ильнур Нагаев, ученый, который подозревается в том, что занимался шпионажем в интересах Кремля. В конце октября Йенс Ф., бывший сотрудник Штази, был осужден за передачу строительной документации бундестага службе военной разведки ГРУ", - говорится в статье.

"За несколько лет американские службы наблюдали как минимум за двумя высокопоставленными госслужащими из окружения Ангелы Меркель, которых подозревают в том, что они являются агентами влияния Москвы. Один из них был переведен на другую должность".

"Другим шпионам в Берлине западные спецслужбы намеренно дают свободу действий или снабжают их ложной информацией, следуя по маршрутам украденных документов и информации. Например, в течение многих лет велось наблюдение за женой известного в Берлине эксперта по городскому планированию, которая, будучи сотрудницей фракции Левой партии в бундестаге, относила секретные документы комиссии бундестага по парламентскому расследованию прямо в российское посольство".

"Москва настолько глубоко укоренилась в Берлине, что речь уже давно не идет только о шпионаже. Многим агентам сегодня поручено охранять тайную собственность путинской клики. Так, по данным немецких органов безопасности, жены министра обороны и других высокопоставленных сотрудников Кремля и спецслужб по тайным каналам вложили миллионы в Берлин, Мюнхен и Гамбург. В Берлине, например, в известные торговые центры".

"Однако прежде всего необходимо защищать из Берлина источники доходов Кремля: например, нефтеперерабатывающий завод в Шведте ("Роснефть") и газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а также транзитные трубопроводы, проходящие через Германию. Нигде Кремль не зарабатывает на газе и нефти больше, чем на Западе - и прежде всего в Германии. В районе Берлина почти 90% бензина поступает с кремлевских нефтеперерабатывающих заводов".

"А тем, кто хочет без помех поговорить о секретных делах, не стоит делать этого в Берлине рядом с бульваром Унтер-ден-Линден - российские спецслужбы не единственные, кто подслушивает из посольства...", - пишет Bild.