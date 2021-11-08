Как путинская Россия реанимирует измотанное НАТО

"Линии глубокого внутреннего разлома проходят сквозь западный альянс. Но Москва способствует тому, что союз, несмотря на это, не разрушится", - пишет австрийское издание Die Presse.

"Западный оборонный альянс НАТО переживает настоящий экзистенциальный кризис, - отмечает журналист Буркхард Бишоф. - Многолетняя миссия в Афганистане и особенно вывод войск из Гиндукуша этим летом оказались бесславными и даже бесполезными. Внутри альянса между его участниками образовался целый ряд линий разлома - между европейцами и американцами, между турками и большинством других, между либеральными демократиями и нелиберальными автократами, между готовыми к обороне и нерешительными членами альянса, между "континенталистами" и глобалистами".

"Доверие европейцев к американскому лидерству на исходе, разочарование велико, тем более что демократ Джо Байден тоже изрядно сбивает с толку европейцев своими грубыми одиночными ходами, такими как спонтанный вывод войск из Афганистана или формирование нового альянса с Австралией и Великобританией (AUKUS)".

"С другой стороны, в США растет разочарование европейцами, которые не придерживаются согласованных расходов на оборону и после катастрофы в Афганистане будут еще больше, чем раньше, уклоняться от ответственности за глобальные задачи безопасности и оборону Европы", - пишет Die Presse.

"Учитывая внутренние трения и внешние вызовы, сейчас перед Североатлантическим союзом, похоже, открыты три пути: продолжать, как прежде, с горем пополам выкарабкиваться из кризиса; провести основательную реформу, чтобы заново позиционировать альянс; или распустить НАТО и сформировать из континентальных остатков новый европейский оборонный пакт", - полагает автор статьи.

"Наименее вероятным вариантом является радикальная реформа, поскольку основные действующие лица не заинтересованы в таком шаге. (...) Против роспуска западного альянса говорит то, что причина его существования сегодня актуальна как никогда: Россия Владимира Путина. Для путинского режима НАТО - это сущий дьявол. Как и в старые советские времена, НАТО изо дня в день пропагандируется как враг. В октябре Москва разорвала все прямые связи с НАТО после того, как восьмерых сотрудников российской миссии в Брюсселе разоблачили как шпионов. После этого Москва закрыла свою собственную миссию в Брюсселе и отправила на родину представителей НАТО в Москве. Но Кремль и без того предпочитает вести переговоры на двусторонней основе, а не с коллективами, о чем знает и ЕС".

"Учитывая растущую напряженность между Россией и странами НАТО, отказ от каналов связи является проблемой. В конце концов, обе стороны следят друг за другом в морях и в воздухе от Крайнего Севера до Черного моря. Вдоль общих границ, например, в Прибалтике и Польше, с обеих сторон сосредоточиваются войска, и спираль эскалации раскручивается все быстрее", - говорится в статье.

"Это замкнутый круг, который одновременно запускает новую гонку вооружений. Россия целенаправленно модернизирует свои вооруженные силы уже более десяти лет. Страны НАТО, вступившие в альянс в основном из-за страха перед неоимперской Россией, как, например, Польша, следуют этому примеру. Варшава недавно заявила, что удвоит число своих профессиональных солдат до 250 тыс. человек и еще больше увеличит расходы на оборону".

"Сегодня НАТО и Россия находятся полностью в режиме холодной войны, отмеченной глубоким взаимным недоверием, постоянной слежкой, повышением боеготовности, перевооружением и развертыванием войск. Благодаря российской игре военными мускулами НАТО, измотанное в последнее время, получило мощный толчок к новым действиям. На данный момент этого достаточно, чтобы продолжать двигаться в прежнем русле. Это может на время прикрыть многочисленные внутренние расколы, но они ни в коем случае не устранены", - заключает Die Presse.