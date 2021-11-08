Бессильный Путин: россияне дают взятки, чтобы избежать вакцинации от коронавируса

"Коронавирус крепко ухватился за Россию: ежедневно здесь умирает более 1 тыс. человек. Коррупция ухудшает ситуацию - многие люди не доверяют вакцине "Спутник", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Владимир Путин точно знает, где дают взятки. "Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку "Спутником", а там справку покупают, что они привиты "Пфайзером", - заявил президент России изумленным политологам Валдайского клуба в октябре. - Это причем врачи говорят, из европейских стран".

"Однако путинская Российская Федерация, которая сегодня, с почти 40 тыс. новых случаев заражения и более чем 1 тыс. смертей ежедневно, является одним из глобальных очагов пандемии коронавируса, ставит антирекорды и по коррупции. Как сообщило во вторник информационное агентство ТАСС, в текущем полугодии российская полиция уже возбудила 503 уголовных дела по фактам распространения поддельных документов о вакцинации против коронавируса и выявила 293 подозреваемых. 2036 соответствующих веб-сайтов были заблокированы", - передает журналист Штефан Шолль.

"По данным газеты "Известия", в сентябре и октябре платформа Digital Risk Protection Group-IB выявила 3158 новых предложений по продаже прививочных сертификатов, что в двадцать раз больше, чем в летние месяцы. На сайтах, в социальных сетях и особенно в чатах Telegram, насчитывающих до 12 тыс. участников, предлагаются государственные QR-коды, ПЦР-тесты или медотводы от прививки", - говорится в статье.

"На работе все должны были сделать прививки, один за другим заболевали. А я хотела поехать в отпуск, на море", - объяснила в разговоре с FR менеджер по продажам с окраины Москвы свою готовность дать взятку, чтобы избежать вакцинации. Сделать это готовы многие, что, очевидно, толкает миллионы россиян к коррупции", - отмечает издание.

"По оценкам экспертов информационного агентства "Интерфакс", около 10% из почти 51 млн россиян, официально прошедших полную вакцинацию, на самом деле приобрели поддельные сертификаты. А Александр Гинцбург, директор московского НИЦ Гамалеи, разработавшего российскую вакцину "Спутник", подозревает, что к ним относятся и 80% пациентов с коронавирусом, у которых развилась тяжелая форма заболевания, несмотря на вакцинацию. Центр Гамалеи даже разработал новый тест для выявления непривитых".

"Выступая на Валдайском форуме, Путин заявил, что "Спутник", который в России является практически монопольной вакциной, в Европе считается более безопасным, чем, например, вакцина от Pfizer. Однако россияне, по-видимому, придерживаются другого мнения; уровень вакцинации среди них составляет 35% - и это еще без учета неизвестного числа сертификатов, купленных за взятки. Печальное последствие: по данным израильского статистика Ариэля Карлински, в октябре Россия обогнала США как страна с самой высокой избыточной смертностью во время пандемии", - констатирует Frankfurter Rundschau.