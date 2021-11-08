Причиной возобновления эпидемии Covid-19 является отказ от барьерных жестов?

(...) "Из-за ослабления барьерных жестов в этом году эпидемии могут стать более интенсивными", - обеспокоилось 26 октября агентство Santé Publique France, подведомственное Министерству здравоохранения Франции. Действительно во Франции эпидемия Covid-19 набирает обороты, и через две недели после того, как правительство начало кампанию по информированию, Эммануэль Макрон готовится выступить, чтобы напомнить французам о необходимости соблюдать барьерные жесты. По данным исследования Французского института общественного мнения (IFOP), опубликованного 15 октября, 65% французов снова целуют своих знакомых через 18 месяцев после того, как такая социальная практика была устранена из списка привычек. В марте 2021 года тех, кто продолжил целоваться, было всего 39%. Вернулось и рукопожатие: 59% французов возобновили рукопожатие со своими знакомыми, по сравнению с 22% тех, кто делал это 6 месяцев назад", - пишет Le Figaro.

(...) "Мы видим, что большинство французов больше не соблюдают инструкции органов здравоохранения в этой области, - отмечает Франсуа Краус, директор политико-информационного центра IFOP. - Во Франции и за рубежом такое возвращение "поцелуя" представляется нам весьма симптоматичным проявлением определенного безразличия к дискурсу о санитарной профилактике". Даже продажи водно-спиртовых гелей упали, согласно исследованию Nielsen Q, которое оценивает снижение продаж этого продукта в крупных торговых сетях в 59%. Следует ли возложить ответственность за новых всплеск заражений на эту всеобщую расслабленность?" - задумывается автор статьи Колин Рено.

(...) "Если верить эпидемиологу Антуану Флао, директору Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, во время эпидемии поцелуй не рекомендуется, но сам по себе он не заслуживает порицания. "Передача респираторных вирусов происходит в основном аэрозольным путем, и лишь в очень небольшой степени при прямом контактном заражении", - поясняет он Le Figaro. "Конечно, в период затишья последних недель французы ослабили соблюдение некоторых барьерных жестов, но от них не было особой пользы, когда вирус мало циркулировал", - продолжает эпидемиолог.

"Однако наступление зимы сопровождается усилением циркуляции Covid-19. "Вирус приобретет сезонность респираторных вирусов, возвращаясь каждую зиму из-за сочетания нескольких факторов, в том числе погодного, - считает Астрид Вабре, руководитель отделения вирусологии больницы Канского университета. Тем более, что холод сам по себе способствует возникновению рискованных ситуаций: "В Западной Европе постепенно устанавливается холодный сезон, усиливая социальное взаимодействие в помещениях, в местах, которые часто переполнены, плохо вентилируются, где мы проводим несколько часов, гораздо реже открывая окна" - добавляет Антуан Флао.

(...) "Чувство безопасности, связанное с вакцинацией, побуждает к неосторожности, - отмечает Астрид Вабре. - Мониторинг также становится менее систематичным, производится меньше тестов".

(...) "Особенно это актуально в отношении пожилых людей. В нескольких регионах были зарегистрированы вызывающие беспокойство показатели заболеваемости среди лиц старше 65 лет. (...) Виной тому стали несколько чаепитий с танцами и турниров по белоту, где не соблюдались барьерные жесты. "Праздничные собрания привели к заражению людей старше 65 лет. За одну неделю в Крёзе заболеваемость среди этих пожилых людей увеличилась в четыре раза", - сказала ВиржиниДарфей, префект департамента Крёз, на радиостанции France Bleu.

"Мы наблюдаем множество чаепитий с танцами, у нас есть кластеры с людьми, которые думали, что они защищены вакцинацией и санитарным пропуском и у которых оказался положительный тест на коронавирус, они переходили от мероприятия к мероприятию, распространяя вирус", - подробно рассказывает Бенуа Джеймс из департамента Земли Луары на телеканале France 3. "У лиц старше 65 лет защита от вакцин снизилась, потому что они получили вторую дозу шесть, восемь или девять месяцев назад. Чтобы ситуация улучшилась, нужно сделать третью, бустерную дозу лицам старше 65 лет. Не надо целоваться, пожимать руки и надо носить маску", - продолжила префект департамента Крёз.