Новая перипетия в русской саге о ЮКОСе

(...) "Бесконечная судебная сага о ЮКОСе, ставшая выдающейся из-за размера ее суммы - 50 млрд долларов - переживает новый неожиданный поворот. В пятницу Верховный суд Нидерландов официально отменил решение международного Постоянного третейского суда в Гааге, который в 2014 году приговорил Россию к выплате бывшим мажоритарным акционерам нефтяной группы ЮКОС компенсацию в размере 50 млрд долларов, что является рекордной суммой в судебной истории. Мыльная опера еще далека от завершения, потому что Верховный суд Нидерландов, который здесь играет роль Кассационного суда, передает дело в Апелляционный суд Амстердама. Это необходимо для изучения одного из семи основных аргументов, выдвинутых российскими адвокатами на протяжении всего судебного разбирательства", - пишет журналист Le Figaro Фабрис Ноде-Ланглуа.

"Иными словами, Верховный суд не ставит под сомнение основные принципы, на которые опирался третейский суд. Третейские судьи для нападок на Россию сослались на договор об Энергетической хартии, подписанный в 1994 году Москвой. Этот документ предусматривает процедуры защиты потерпевших инвесторов, в данном случае третейский суд. Если не считать того, что Россия, конечно, подписала договор, но не ратифицировала его. Верховный суд только что окончательно подтвердил довод адвокатов акционеров ЮКОСа о том, что этот договор, пусть даже не ратифицированный, действует", - говорится в статье.

Договор об Энергетической хартии, на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, Россия не ратифицировала, и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии.

(...) "Зато Верховный суд просит апелляционную инстанцию рассмотреть приведенный Россией довод о том, что акционеры ЮКОСа якобы солгали третейскому суду, в частности, относительно приобретения их акций ЮКОСа, утверждает Международный центр правовой защиты (МЦПЗ), автономная некоммерческая организация, координирующая защиту России в международных делах ЮКОСаЮ с которой заключил контракт Минюст России. Эти "ложные утверждения" являются "беспочвенными обвинениями", - возражает противная сторона. Во время первой апелляции в 2020 году суд отклонил этот аргумент - по процедурным причинам, "сочтя, что Российская Федерация подняла этот вопрос слишком поздно", - объясняет Бенжамен Сиино, один из адвокатов акционеров ЮКОСа из арбитражной фирмы Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes.

"Таким образом, юридическая сага, которая насчитывает 16 лет, еще не окончена. Отправной точкой для нее является задержание в 2003 году Михаила Ходорковского. Основатель нефтяной компании ЮКОС, возникшей в результате неоднозначной приватизации ельцинской эпохи, был тогда самым богатым человеком в России, но он начал дистанцироваться от Владимира Путина", - напоминает автор статьи.

(...) "Шесть партнеров Ходорковского, которых российская сторона называет "олигархами", объединившиеся в холдинговую компанию GML, прибегли к арбитражной процедуре в 2005 году, в тот период момент российское государство разрушило нефтяную империю ЮКОС, в частности, в пользу государственной компании "Роснефть", - отмечает автор публикации.

(...) "Параллельно с судебными баталиями велась борьба за подтверждение или отмену арбитражного решения, так, холдинговая компания бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа GML обязалась обеспечить исполнение решения, пытаясь заморозить российские активы, такие как земельный участок православного духовно-культурного комплекса в Париже на набережной Бранли, который тогда находился в стадии строительства, или долга французской компании Arianespace перед госкорпорацией "Роскосмос". Не так давно голландское правосудие даже наложило арест на активы двух российских брендов водки Stolichnaya и Moskovskaya. Факт остается фактом: до тех пор, пока приговор в 50 млрд не будет окончательно признан, процедуры изъятия собственности, принадлежащей российскому государству, будут приостановлены в Великобритании и США, а во Франции эти процедуры уже прекращены", - пишет LeFigaro

"Это дело будет продолжаться даже тогда, когда мы все выйдем на пенсию", - в шутку комментирует один из многих адвокатов, привлеченных к этому досье. Между тем, по прогнозам Москвы, этот новый этап судебной процедуры продлится ориентировочно до 2023 года", - резюмирует Фабрис Ноде-Ланглуа.