"Путин и Лукашенко подписали план по объединению своих государств. У белорусского диктатора не осталось другого выбора", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Белоруссия стала на шаг ближе к исчезновению с карты мира. На виртуальной встрече в четверг главы государств России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали "дорожную карту" с 28 программными пунктами. Она должна проложить путь к объединению двух государств, предварительно к 2023 году", - передает журналистка Барбара Эртель.

"Россия начала заключать своего соседа в объятья еще в 1999 году. 9 декабря тогдашний президент России Борис Ельцин и его коллега Лукашенко скрепили подписями решение об основании союзного государства. Среди прочего, предусматривались двухпалатный парламент, общая конституция, суды, счетная палата и центральный банк. Однако вскоре проект был предан забвению. Белоруссия, однако, продолжала пользоваться выгодными особыми экономическими условиями, предоставленными Россией своему "брату".

"С 2018 года Россия, при тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве, пыталась вдохнуть новую жизнь в "мертвый" союз. В ответ на требования Лукашенко получать газ на тех же условиях, что и Смоленская область на западе России, и получить прямой доступ для белорусских товаров на российский рынок был поставлен ультиматум: этот вопрос может быть решен только на более высоком уровне интеграции в рамках договора о создании союза", - говорится в статье.

"Но Лукашенко не сдвинулся с места. Вместо этого он говорил о шантаже, дескать, для покупки российского газа его страна должна быть уничтожена и присоединиться к России. Но он этого не сделает, независимость Белоруссии - это святое, цитировал его слова российский новостной портал Meduza*".

"В 2019 году по этому вопросу было проведено несколько двусторонних встреч, но они остались безрезультатными. Белорусский политолог Александр Класковский в то время констатировал: "Беда в том, что без этих коврижек белорусскую экономику сразу начинает трясти, как наркомана без дозняка". Поэтому Лукашенко пришлось ввязаться в эти политические игры, то есть переговоры".

"Но теперь Лукашенко разыграл все карты. После фальсификации президентских выборов в 2020 году, которая породила беспрецедентное движение протеста, его внутриполитическая позиция пошатнулась. Во внешней политике он находится в полной изоляции от Запада из-за грубейших нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции. (...) Словом, у Лукашенко не осталось никаких вариантов - кроме России", - отмечает TAZ.

"Насколько низко опустился Лукашенко за это время и как ему приходится унижаться перед Кремлем, показывает и комментарий во время недавней встречи с Путиным. К сожалению, президент России пока не может пригласить его в Крым, сказал Лукашенко, потому что Украина закрыла свое воздушное пространство. (...) Этим заявлением Лукашенко прямо признал, что Крым является российской территорией. Москва аннексировала украинский полуостров в нарушение международного права в 2014 году. И ранее Лукашенко вел себя в этом вопросе сдержанно".

"Судьба Крыма является страшным сценарием и для белорусских оппозиционеров. "Для нас подписание дорожной карты с 28 пунктами равносильно аннексии, - говорит белорусская правозащитница Ольга Карач. - Владимир Путин беззастенчиво реализует сценарий "Крым 2.0". Следующий шаг - референдум, который должен состояться в феврале 2022 года", - передает Die Tageszeitung.