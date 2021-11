8 ноября 2021 г. Киран Гейр | The Times Российский корабль-шпион "следит за авианосцем ВМС Великобритании" "Было замечено, как российский корабль-шпион следит за авианосцем ВМС Великобритании у берегов Омана", - передает The Times, добавляя, что (...) "оно было пришвартовано рядом с голландским фрегатом, сопровождавшим HMS Queen Elizabeth при первом развертывании британской авианосной ударной группы". "Предполагается, что судно оборудовано подслушивающими устройствами и имеет возможности перехватывать радиокоммуникации британского авианосца", - говорится в статье. "Российское судно, предположительно "Кильдин", было замечено 8 октября, когда проходило транзитом через Босфор, прежде чем войти в Средиземное море по пути к Персидскому заливу. Вчера вечером в социальных сетях появились фотографии прибытия голландского фрегата. На одном из изображений, размещенных в интернете, видно, что российское разведывательное судно пришвартовано прямо перед военным кораблем Королевских военно-морских сил Нидерландов HNLMS Evertsen. Х.И. Саттон, военно-морской специалист, указал, что, хотя "Кильдину" 50 лет, "эти небольшие корабли являются мощным инструментом сбора разведданных". "Первоначально построенный как исследовательский корабль более 50 лет назад, "Кильдин" теперь используется для электронной разведки. У него есть несколько антенн". По его словам, хотя неудивительно, что российское разведывательное судно "сопровождает" авианосную ударную группу, необычным было то, что "доказательства появились в социальных сетях". "Длина "Кильдина" составляет чуть более 70 метров, а экипаж - 73 человека. Он легко вооружен, но имеет радары и подводные системы связи для прослушивания других кораблей, - пишет газета. - Голландский военный корабль покинул Маскат в Омане 6 ноября, и спутниковые снимки показали, что российское судно отбыло в 10.52 по местному времени в тот же день". (...) "Развертывание авианосной ударной группы не впервые вызывает интерес у России", - пишет The Times, напоминая про июньский инцидент в Черном море с эсминцем HMS Defender, типа 45. (...) "HMS Queen Elizabeth пришвартован в Дукме, откуда он оказывает поддержку наземным, морским и воздушным учениям с силами Омана, в том числе миссиям, выполняемым британскими и американскими экипажами на истребителях-невидимках F-35. (...) Источник: The Times