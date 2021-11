8 ноября 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal Дарем раскручивает досье о сговоре с Россией "Последнее обвинительное заключение спецпрокурора Джона Дарема - важный шаг в раскрытии того, что на самом деле произошло в длинной саге о ложных обвинениях в сговоре с Россией в отношении президентской кампании Дональда Трампа 2016 года. Факты в обвинительном заключении дополняют доказательства того, что это с самого начала было грязной уловкой кампании Хиллари Клинтон, и что СМИ были ее доверчивыми промоутерами", - пишет The Wall Street Journal в редакционной статье. На прошлой неделе "Дарем предъявил обвинение Игорю Данченко, гражданину России, который работал в Институте Брукингса в Вашингтоне и был основным источником досье Кристофера Стила, в котором утверждалось, что Дональд Трамп находится в тайном сговоре с Россией. ФБР допрашивало Данченко в 2017 году в рамках своего расследования этого досье, и обвинение утверждает, что Данченко неоднократно лгал, лишив ФБР важной информации. (Адвокат Данченко указал, что его клиент не признает себя виновным)", сообщается в публикации. "В частности, россиянин скрывал, что работал с одним из руководителей по связям с общественностью от Демократической партии, связанным с Хиллари Клинтон. По сообщениям прессы, этим руководителем был Чарльз Доулан, соратник Клинтон, который в 2016 году активно работал над тем, чтобы Хиллари стала президентом. В обвинительном заключении говорится, что Доулан стоял за несколькими пикантными и уничижительными заявлениями в отношении Трампа, которые Данченко передал Стилу (...)", - пишет издание. "Цель состояла в том, чтобы предоставить ФБР компромат, замаскированный под "разведданные", и это сработало. Клинтон проиграла выборы, но история о России саботировала нового президента, т.к. повлекла за собой безжалостные нападки со стороны СМИ и расследования специального прокурора. Страна в течение многих лет была одержима заговором Трампа, которого не было, а не заговором Клинтон, который был. (...) Расшифровка обвинительного заключения Данченко заставляет предположить, что сотрудники ФБР знали, что Данченко лгал во время допросов 2017 года. Но они не сделали ничего, чтобы придать это огласке, рассказать общественности или Конгрессу все, что они узнали о происхождении истории о сговоре с Россией", - заявляет редакция газеты. (...) Источник: The Wall Street Journal